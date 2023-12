Bilanz 2023: Jedes dritte Windrad Deutschlands dreht sich in SH Stand: 27.12.2023 17:02 Uhr Jede dritte Windkraftanlage, die im aktuellen Jahr bundesweit aufgestellt wurde, dreht sich in Schleswig-Holstein. Die Investitionen in die Windkraft waren 2023 doppelt so hoch wie im Vorjahr.

221 Windraftanlagen sind 2023 neu genehmigt worden, 232 in Betrieb gegangen. Jedes dritte Windrad, das bundesweit aufgestellt wurde, dreht sich damit nach Angaben des Energiewendeministeriums Schleswig-Holstein im Norden. Schleswig-Holstein sei "Deutschlands Wind-Motor", sagte Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne). In ganz Schleswig-Holstein erbringen demnach 3.169 Windkraftanlagen eine Gesamtleistung von 8,37 Gigawatt. Laut Ministerium für Energiewende wurden in Schleswig-Holstein 2023 rund 831 Millionen Euro in Windkraftanlagen investiert - doppelt so viel wie im Jahr 2022.

Neue Anlagen geplant

Weitere 383 Anlagen mit einer Leistung von 1,96 Gigawatt sind demnach bereits genehmigt, aber noch nicht am Netz. Auch sollen 293 weitere Anträge für das Errichten von Windkraftanlagen dem Landesamt für Umwelt vorliegen, aber noch nicht genehmigt worden sein.

Mitte des Monats hatte die Bundesnetzagentur den Zuschlag für den Bau von 79 weiteren Windrädern in Schleswig-Holstein erteilt. Damit sollen im Land mehr neue Windkraftanlagen entstehen als in jedem anderen Bundesland.

Neue Abstandsregeln für neue Anlagen beschlossen

In der vergangenen Woche hat das Kabinett neue Abstandsregeln für den Bau von Windrädern beschlossen. Zwar sollen die Schutzabstände zur Wohnbebauung unverändert bleiben, jedoch wurde die sogenannte 3H/5H-Regelung gekippt. Diese besagte, dass neue Anlagen nur dann genehmigt werden konnten, wenn sie einen dreifachen beziehungsweise fünffachen Abstand ihrer Höhe von allein stehenden Wohnhäusern (3H) und Wohnsiedlungen (5H) einhalten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Windenergie Energiewende