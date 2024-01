Von der Decken wird Vorsitzende der Gesundheitsminister-Konferenz Stand: 02.01.2024 11:43 Uhr Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) übernimmt in diesem Jahr den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Die Hauptkonferenz wird im Juni in Lübeck stattfinden.

Wie das Ministerium mitteilt, freue sich Ministerin von der Decken sehr auf das diesjährige Amt als Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. Wichtig sei ihr vor allem der Austausch zwischen den einzelnen Bundesländern, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und den Menschen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten.

Nachhaltige Krankenhausreform "überfällig"

Die größten Herausforderungen sieht von der Decken in einer zunehmend alternden Gesellschaft und im akuten Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche. Zudem seien die finanziellen Ressourcen im System begrenzt. Zusammen mit ihren Länderkolleginnen und -kollegen strebe sie eine "nachhaltige Krankenhausreform, gute Rahmenbedingungen im ambulanten Bereich und eine verlässliche Arzneimittelversorgung" an, so die Ministerin. Die Sicherung der Versorgung und das Wohl der Patienten müsse im Mittelpunkt stehen.

Hauptkonferenz im Juni in Lübeck

Im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz stimmen sich die Ressortchefs von Bund und Länder regelmäßig ab. Da Schleswig-Holstein nun für ein Jahr den Vorsitz hat, wird die Hauptkonferenz am 12. und 13. Juni in Lübeck-Travemünde stattfinden. Zum Jahreswechsel übernahm von der Decken den Vorsitz von ihrem baden-württembergischen Kollegen Manne Lucha (Grüne).

