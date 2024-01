Entführung? Kinder von "Block House"-Erbin sind bei ihrer Mutter

Stand: 02.01.2024 18:03 Uhr

Die mutmaßlich entführten Kinder der "Block House"-Erbin sind bei ihr. Das bestätigte Christina Block in einem Statement gegenüber NDR 90,3. Die beiden Kinder waren in der Silvesternacht in Dänemark ihrem Vater entrissen worden.