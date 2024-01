Flensburg: Geldautomaten-Knacker kamen offenbar übers Dach Stand: 02.01.2024 15:10 Uhr Über den Jahreswechsel sind Unbekannte in ein Einkaufszentrum in Flensburg eingestiegen, um zwei Geldautomaten aufzubrechen. Um an die Automaten zu kommen, haben die Täter vermutlich ein Loch in das Dach des Zentrums geschnitten.

Bereits zum dritten Mal in wenigen Monaten haben unbekannte Täter Geldautomaten in Flensburg im Visier gehabt. Zwischen dem 30.12. nach Ladenschluss und Dienstagmorgen haben sie zwei Geldautomaten der Nord-Ostsee Sparkasse im Einkaufszentrum Förde-Park aufgebrochen. Der genaue Zeitpunkt ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei haben Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens am Dienstagmorgen den Schaden festgestellt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten die Täter vermutlich erst ein Loch in das Dach des Einkaufszentrum genau über den beiden Geldautomaten geschnitten, um so in das Gebäude zu kommen. Die Unbekannten konnten die Automaten an deren Rückseite aufbrechen. Die genaue Vorgehensweise ist noch unklar. Ob und wie viel Geld entwendet wurde, hat die Polizei noch nicht gesagt.

Erst Ende September waren im Förde-Park zwei Geldautomaten gesprengt worden. Ende November folgten dann zwei weitere Automaten im Einkaufszentrum Citti-Park. Die Sprengungen sorgten für massive Schäden an den Automaten und an den Gebäuden. Im Förde-Park ging am Dienstag der Betrieb normal weiter, so die Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Banken