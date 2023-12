Stand: 27.12.2023 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Viele Arztpraxen zwischen den Jahren geschlossen

Mehrere Ärzteverbände haben Haus- und Facharztpraxen dazu aufgerufen, zwischen den Jahren nicht zu öffnen. Angeschlossen hat sich unter anderem die Ärztegenossenschaft Nord. Wer einen Termin hat oder sich ein Rezept holen möchte, sollte sich vorab informieren, ob die eigene Praxis am Protest teilnimmt. Im Notfall können Patientinnen und Patienten sich an die allgemeine Nummer 116 117 wenden, heißt es vom Virchowbund, der bundesweit zu der Aktion aufgerufen hat. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte protestieren gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Sie fordern Tausende zusätzliche Medizinstudienplätze und mehr Wertschätzung für die medizinischen Fachangestellten. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 06:00 Uhr

Bad Oldesloe: THW und Feuerwehr müssen Senke an B75 leer pumpen

An der B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat sich am Dienstag nach Angaben der Polizei in einer Senke kurz vor der Autobahnauffahrt Bad Oldesloe-Süd so viel Wasser gesammelt, dass Feuerwehr und THW von Dienstagnachmittag bis kurz nach Mitternacht Pumpen einsetzen mussten. In der Senke stand ein Fachwerkhaus - es drohte, beschädigt zu werden. Erst heute Morgen um vier Uhr wurde die Bundesstraße 75 wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 06:00 Uhr

NDR-Umfrage: Mehrheit in SH für Böllerverbot

Rund zwei Drittel der Schleswig-Holsteiner, die an einer Umfrage von #NDRfragt teilgenommen haben, verzichten zu Silvester auf ein eigenes Feuerwerk. Fast genauso viele Menschen (62 Prozent) sprechen sich sogar für ein komplettes Feuerwerksverbot aus. Die Umfrage war nicht repräsentativ. An ihr haben 4.925 Menschen aus Schleswig-Holstein teilgenommen. Bestimmte Verbotszonen befürworten 90 Prozent der Befragten. Die Mehrheit derer, die zu Silvester Böller und Raketen zündet, würde darauf verzichten, wenn es in der Nähe ein großes öffentliches Feuerwerk gäbe. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Ab dem Nachmittag Regen bei 5 bis 7 Grad

Heute Vormittag bleibt es wolkig und weitgehend trocken. Von Südwesten ziehen wieder dichtere Wolken auf, ab dem Nachmittag kommt von Elbe und der Nordsee her Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal 5 bis 7 Grad. Dazu ist es anfangs schwach windig, an den Küsten zunehmend frischer, auf Helgoland später stark mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2023 | 06:00 Uhr