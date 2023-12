Orkantief "Zoltan" in SH: Schwere Sturmflut und zahlreiche Einsätze Stand: 22.12.2023 16:14 Uhr Orkantief "Zoltan" ist durch Schleswig-Holstein gewirbelt. An der Westküste und in der Elbe gab es eine schwere Sturmflut. In der Nacht zählten die Leitstellen insgesamt 364 Sturmeinsätze. Drei Menschen wurden bei sturmbedingten Unfällen verletzt.

An der Nordseeküste Schleswig-Holsteins und in der Elbe ist am Freitag eine schwere Sturmflut aufgelaufen. Am Eider-Sperrwerk bei Tönning (Kreis Nordfriesland) wurde gegen 9 Uhr ein Pegelstand von 2,51 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht. Damit hat das Hochwasser knapp die Marke einer schweren Sturmflut überschritten. In Husum (Kreis Nordfriesland) lag der Höchststand bei 2,26 Metern über dem mittleren Hochwasser.

In der Elbe erreichte die schwere Sturmflut am Mittag ihren Höhepunkt. In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurden etwa 3,20 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen. Laut Bürgermeister Olaf Schulze ist das noch kein Problem für die Stadt. Erst ab ungefähr fünf Meter über dem mittleren Hochwasser würde man anfangen Maßnahmen zu ergreifen. Auch die Fluttore in Geesthacht blieben geöffnet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Westküste Schleswig-Holsteins eine Unwetterwarnung herausgegeben und prognostizierte an beiden Küsten Windböen mit Geschwindigkeiten von 90 bis 110 Kilometern pro Stunde, teilweise seien auch Orkanböen möglich. Auf Sylt wurden in der Nacht auf Freitag Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde gemessen, auf Fehmarn 110. Ab einem Wert von 120 spricht man von Orkanstärke. Laut NDR Wetterexperte Sebastian Wache ist das Sturmtief inzwischen weitergezogen.

Sturmflut sorgt für Beeinträchtigungen auf Wasserwegen

Die Sturmflut hatte auch Auswirkungen auf die Wasserstraßen. Am Freitagmittag mussten die Schleusentore des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) zwischenzeitlich geschlossen werden. Grund war der Wasserdruck, der ab einem gewissen Wasserstand zu stark für die Schleusentore wird. Dort könnten dann Schäden entstehen. Die Tore wurden am Nachmittag wieder geöffnet. Am Nord-Ostsee-Kanal fielen laut WSA nur an kleinen Anlegestellen Fähren aus. Auch betroffen war die Elb-Fähre zwischen Glückstadt und Wischhafen, die den Betrieb am Freitagnachmittagr wieder aufnehmen konnte.

Auch in Glückstadt (Kreis Steinburg) wurde das Fluttor am Hafen am Morgen geschlossen. Hier wurde der höchste Pegel von etwa drei Metern über dem mittleren Hochwasser gegen 9 Uhr erreicht. Inzwischen konnte das Tor auch hier wieder geöffnet werden.

Das Störsperrwerk in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) hat der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) inzwischen wieder geöffnet. Dadurch geht das Wasser zurück und die Pegelstände können sinken. Das nächste Hochwasser am Abend soll zwar weniger hoch werden, man beobachte aber weiterhin die Lage genau.

Das Eidersperrwerk in Wesselburenerkoog (Kreis Dithmarschen) war ebenfalls zeitweilig geschlossen, konnte seine Tore gegen 15.30 Uhr aber wieder öffnen, damit ein wenig Wasser abfließen kann. Am Abend muss es allerdings wieder geschlossen werden. Erste Bodenverbände, wie der Eider-Treene-Sorge Verband, haben zudem vereinzelt Schöpfwerke abgeschaltet und die Treene ist bereits an einigen Stellen übergelaufen. Der Chef des Verbandes, Matthias Urbahns, gibt allerdings Entwarnung. Es gebe genügend Überflutungsflächen. Sollte der Sturm anhalten und weitere Regenfälle dazu kommen, könnten zwar weite Teile der Eider-Treene-Sorge Niederung überflutet werden, aber nach Angaben des Verbandes wären keine Ortschaften in Gefahr.

Fähren zu den Inseln und Halligen nehmen teilweise Betrieb wieder auf

Einige Fähren nehmen den Betrieb nach und nach wieder auf. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei fährt nach eigenen Angaben seit Freitagmittag wieder zwischen Amrum, Föhr und Dagebüll. Die Hallig-Linie zwischen Schlüttsiel und den Halligen dagegen hat den Verkehr nach wie vor eingestellt. Am Sonnabend soll die Linie wieder den Betrieb aufnehmen - nach Angaben der Reederei allerdings etwa zwei Stunden später als gewöhnlich.

Auch zwischen dem Festland und der Insel Helgoland wurden für Freitag alle Fahrten gestrichen. Dadurch bekommt die Insel auch Probleme mit der Weihnachtspost: Weihnachtspäckchen könnten zu spät kommen. Bei der Fähre von Pellworm nach Nordstrand fallen einige Fahrten aus, auch hier gilt ein Sonderfahrplan.

Auch Reisende nach Sylt müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Laut Reederei FRS Syltfähre fallen zwischen Havneby auf Rømø und List auf Sylt einige Verbindungen aus. Der Syltshuttle der Deutschen Bahn beförderte bis Freitagabend keine windanfälligen Fahrzeuge, wie Lkw mit leeren Anhängern, Gefahrguttransporte oder Motorräder. Der Autozug des Betreibers RDC gibt an, dass sehr leichte, größere Fahrzeuge möglicherweise nicht befördert werden können. Außerdem können die Züge von und nach Sylt nur mit reduzierter Geschwindigkeit fahren.

Bahnverkehr rollt wieder an

Auch im Regionalverkehr der Deutschen Bahn hat "Zoltan" für Einschränkungen gesorgt. Nach Angaben der Bahn und Nordbahn sind aktuell aber alle Strecken wieder frei und fahren weitestgehend nach Plan. Nur vereinzelt könne es weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Am Donnerstag war der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Neumünster zum Erliegen gekommen, nachdem ein Baum auf die Oberleitung gestürzt war. Laut Deutscher Bahn wurde die Zugbindung für Donnerstag und Freitag aufgehoben, das Unternehmen wies allerdings auch darauf hin, dass bereits viele Züge am Freitag wegen der Feiertage stark ausgelastet sind. Im Fernverkehr fallen am Freitag diverse Verbindungen aus. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Antritt ihrer Reise zu informieren.

Fehmarnsundbrücke mit Einschränkungen wieder frei

Auch die Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein) war am Donnerstagabend komplett gesperrt worden. Zuvor waren drei Fahrzeuge bei der Fahrt über die Brücke umgekippt. Grund für die Sperrung war laut Polizei ein umgekippter Sprinter, der aufgrund der Wetterlage noch nicht geborgen werden konnte. Die Bergungsarbeiten verzögerten sich vor allem durch den Rückstau vor der Brücke - dadurch wurde die Anfahrt der Bergungsfahrzeuge verzögert. Seit dem frühen Freitagnachmittag ist die Brücke wieder frei - lediglich leere Lkw und Pkw mit Anhänger dürfen weiterhin nicht über die Fehmarnsundbrücke fahren.

Weitere Informationen 9 Min Sturmtief "Zoltan" über Schleswig-Holstein An der Westküste werden Orkanartige Böen mit Windstärke 14 erwartet, eine Sturmflut drückt Wasser in die Elbe, Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf Fehmarn. 9 Min

Mehrere Verletzte in der Nacht

Umgestürzte Bäume, fliegende Verkehrsschilder, Planen und Dachziegel. Der Sturm hielt in der Nacht auf Freitag die Einsatzkräfte in Atem. In Uphusum (Kreis Nordfriesland) und Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) stießen Autos mit Bäumen zusammen, die auf die Straße gefallen waren. Laut Leitstellen wurden dabei zwei Menschen schwer verletzt. Auf der B200 bei Janneby (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde ein Lkw durch den Sturm umgekippt, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Wegen der Wetterlage konnte das Fahrzeug zunächst nicht geborgen werden.

Leitstellen: Einsätze vor allem wegen fliegender Gegenstände

Bei den meisten Vorfälle, zu denen die Einsatzkräfte ausrücken mussten, handelte es sich laut Leitstellen um herabgestürzte Äste, umgekippte Bäume und umherfliegende Gegenstände wie Mülltonnen. Im Kreis Steinburg meldeten die Leitstellen 34 Einsätze, in Dithmarschen 13. Die Leitstelle Süd zählte bis zum Freitagmorgen in Lübeck 23 Einsätze, 54 Einsätze im Kreis Ostholstein. Im Kreis Herzogtum Lauenburg und Kreis Stormarn mussten die Helfer zu insgesamt 22 Einsätzen ausrücken. Die Leitstelle Nord sprach von einer relativ entspannten Sturmnacht mit insgesamt 134 Einsätzen für die Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und die Stadt Flensburg.

Großsolt: Großeinsatz nach abgerissener Dachkonstruktion

In Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) rissen die Böen mit Stärke zwölf und Geschwindigkeiten von 119 Kilometern pro Stunde die Dachkonstruktion einer Halle ab. Diese flog 20 Meter weit und landete auf dem oberirdischen Gastank eines benachbarten Hauses. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Der Tank wurde nicht beschädigt.

Sylt: Weihnachtsdeko vorsichtshalber abgenommen

Auf Sylt wurde Donnerstagabend aus Sicherheitsgründen der Weihnachtsmarkt geschlossen. Mitarbeiter des Bauhofs demontierten vorsorglich einige metallene Weihnachtssterne, um sicherzugehen, dass die Dekorationselemente nicht durch den Sturm gelöst wurden. Wie der zweite stellvertretende Bürgermeister Lars Lunk (Sylter Wählergemeinschaft) mitteilte, lösten sich während der abendlichen Gemeindevertretersitzung einige Dachziegel vom Rathaus.

Schäden durch umstürzende Bäume

Laut Polizei Ratzeburg stürzte am späten Abend in Travenbrück (Kreis Stormarn) ein Baum auf ein Gebäude und ein Fahrzeug. In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) fiel ebenfalls ein Baum auf ein Gebäude. Das Dach wurde dabei vollständig zerstört. In beiden Fällen wurden laut Polizei keine Menschen verletzt. Auf Fehmarn meldete die Feuerwehr wenige Einsätze wegen umgestürzter Bäume und ein Feuer in Burg.

Weitere Informationen Sturm-Stärken: Von Windstille bis zum Orkan Die Stärke des Windes wird in Beaufort gemessen. Die Sturm-Skala reicht von Windstille bis Orkan. Unsere Bildergalerie verrät, wie sich die einzelnen Stufen unterscheiden. Bildergalerie

Lebensgefahr: Wälder nicht betreten

Wegen der aufgeweichten Böden besteht die Gefahr, dass Bäume durch den Sturm entwurzelt werden oder Äste herabfallen können. Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten warnen deshalb davor, Wälder zu betreten. Es besteht demnach Lebensgefahr. Auch nach Abklingen des Sturms könnten noch Äste herunterstürzen. Jens-Birger Bosse von den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten rät dazu, auf Waldspaziergänge zu verzichten und Sperrungen zu beachten.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.12.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Sturmflut