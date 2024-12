Feuerwerk zu Silvester in SH: Wo es erlaubt ist und wo verboten Stand: 30.12.2024 13:44 Uhr Silvester ohne Feuerwerk? Nicht überall in Schleswig-Holstein ist Böllern und Raketenzünden möglich. Ein Überblick, wo es im Land erlaubt und wo es verboten ist.

Während manche es an Silvester am liebsten ruhig haben, möchten andere es gern richtig knallen lassen. Doch nicht überall in Schleswig-Holstein ist Feuerwerk erlaubt. Teils gelten Einschränkungen oder Verbote für bestimmte Gebiete. Hier erfahren Sie, welche speziellen Regeln es in den Städten, Kreisen und Gemeinden gibt.

Weitere Informationen Feuerwerk an Silvester: Böller und Raketen sicher verwenden Der Verkauf von Feuerwerk hat begonnen. Doch Böller und Co. bergen ein großes Risiko. Tipps zum sicheren Umgang. mehr

Ist Feuerwerk privat überhaupt erlaubt 2024? Ja, privat darf man Feuerwerk zünden - solange man Volljährig ist und das erlaubte Zeitfenster einhält: 31. Dezember ab 0 Uhr und bis Neujahr 24 Uhr, also für insgesamt 48 Stunden. Einzelne Gemeinden aber dürfen privates Feuerwerk aber grundsätzlich untersagen - wie auf Sylt zum Beispiel, da ist privates Feuerwerk auch an Silvester untersagt. Zu welcher Uhrzeit darf man böllern? Böllern ist grundsätzlich bereits ab 0 Uhr am 31. Dezember und bis Neujahr 24 Uhr erlaubt, also für insgesamt 48 Stunden. Gemeinden können diese Böller-Zeiten weiter einschränken - es zum Beispiel erst ab 18 Uhr erlauben. Gibt es ein grundsätzliches Böllerverbot? An bestimmten Orten darf man grundsätzlich kein Feuerwerk zünden. Ein Böllerverbot gilt in der Regel in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, Kirchen sowie auch besonders brandempfindlichen Gebäuden. Dazu können etwa Tankstellen, Biogasanlagen, Holzlager oder Reetdachhäuser und Wälder zählen. Aus Sicherheitsgründen haben einige Städte und Gemeinden zusätzlich Böllerverbotszonen eingerichtet. Alle Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten der Kommunen und eine Übersicht hier. Meist geht es bei einem Verbot um pyrotechnische Gegenstände der Kategorie II. Das sind Kleinfeuerwerke, z.B. Raketen, Schwärmer, Feuertöpfe, Knallkörper, Kanonenschläge, Chinaböller, Heuler usw. Wo kann man Feuerwerk und Böller kaufen? Feuerwerk und Böller können online gekauft werden. Im Norden gibt es an manchen Orten Werksverkauf - aber viele kaufen Raketen und Böller im Einzelhandel, den Supermarktketten und bei den Discountern. So kommen Hund, Katze und andere Haustiere gut durch Silvester Böllerknallen und Raketenschein lösen bei vielen Haustieren großen Stress aus. Tierärzte empfehlen folgende Maßnahmen, um die Tiere zu schützen:

am besten in der gewohnten Umgebung lassen

geschützte Rückzugsräume schaffen Käfige von Kleintieren abdecken

Fenster schließen und abdunkeln, ggf. dumpfe Musik spielen

sich mit dem Tier beschäftigen, Ruhe vermitteln und in der Nähe sein

für Hunde: Ein langer Spaziergang bzw. ausgiebiges Auslasten am Silvestermorgen kann die Tiere entspannter für den Abend machen

Achtung Wetter: Sturm zu Silvester - Vorsicht beim Raketen-Start!

Zu Silvester wird es in Norddeutschland grau und stürmisch. "Vorsicht beim Starten von Silvesterraketen", mahnt der DWD. Durch den starken Wind könne das Risiko beim Zünden von Feuerwerk steigen. Stehe man beispielsweise auf einem freien Feld, könnten die Raketen abgelenkt werden und Brände oder Verletzungen verursachen. Auch zwischen Hochhäusern könne dies durch einen sogenannten Kanalisierungseffekt passieren. Für den Beginn des neuen Jahres warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer schweren Sturmlage: Der Wind nimmt laut Vorhersage in den nächsten Tagen immer mehr zu. Vor allem an den Küsten von Nord- und Ostsee kann es stürmische Böen und auch Sturmböen geben.

Das sind die Regeln in den einzelnen Regionen Schleswig-Holsteins

Einen Überblick darüber, was in den Kreisen, Städten und Gemeinden im Land über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinaus gilt, gibt die folgende Übersicht:

In den kreisfreien Städten Kiel, Flensburg und Neumünster gibt es kein spezielles Abbrennverbot. Die Stadt Flensburg würde sich laut eines Sprechers aber freuen, wenn aus Umwelt- und Klimaschutzgründen sowie aus Rücksicht auf Tiere, ängstliche Mitmenschen und ihre Gesundheit auf das Abbrennen von Feuerwerk ganz verzichtet würde.

In der Hansestadt Lübeck ist die Lage aufgrund der historischen Altstadt anders. Hier gelten aufgrund der Sprengstoffverordnung besondere Regeln. In welchen Bereichen der Innenstadt das Abbrennen nicht erlaubt ist, zeigt eine Karte auf der Website der Stadt.

Im gesamten Kreis Nordfriesland ist das Abbrennen von Feuerwerk an Silvester auf dem Festland in einem Radius von 200 Metern rund um Reetdachhäuser verboten.

Einige Gemeinden haben zudem verschärfte Abbrennverbote erlassen. So ist auf Sylt, Amrum sowie in St. Peter-Ording Feuerwerk vollständig untersagt. Auf Föhr ist es nur an Stränden und auf Deichen erlaubt - aber auch dort ist ein Sicherheitsabstand von 200 Metern zu Gebäuden einzuhalten. Ausnahme ist Wyk auf Föhr: Dort gilt ein absolutes Abbrennverbot an den Stränden. Auf Pellworm darf im Umkreis von 300 Metern um reetgedeckte Gebäude kein Feuerwerk gezündet werden. Auf den Halligen gilt eine Entfernung von 300 Metern vom Warftfuß. Bei Verstößen gegen Abbrennverbote drohen Geldbußen bis zu 50.000 Euro.

In den Kreisen Dithmarschen, Schleswig-Flensburg, Plön, Segeberg und Steinburg sind über die gesetzlichen Vorgaben hinaus keine speziellen Verbotszonen für Feuerwerk bekannt. Viele Gemeinden weisen aber darauf hin, den Sicherheitsabstand um Reetdachhäuser unbedingt einzuhalten. So hat Preetz zum Beispiel verboten, Feuerwerk in der Dorfstraße, auf dem Gelände des "Adeligen Klosters" und des Strandbades Lanker See zu zünden.

In Eckernförde darf in einem Umkreis von mindestens 300 Metern um Tankstellen und Tanklager im Stadtgebiet nicht geknallt werden - darauf weist die Stadt hin. Darüber hinaus gilt ein Abbrennverbot in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Kinderheimen und besonders brandempfindlichen Gebäuden. Details können im Amtsblatt auf der Homepage der Stadt Eckernförde nachgelesen werden.

Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein feiert ein Silvester unter dem Motto "Stille Nacht statt Böllern". Auch dieses Jahr gibt es deshalb in der Gemeinde feuerwerksfreie Zonen. Die Gemeinde möchte damit Feinstaub und Müll vermeiden, Tiere schützen und hofft auf weniger Verletzte. Trotz Böllerverbot am Strand gibt es ein zentrales Feuerwerk bei der kostenfreien Silvesterfeier am Strand der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH.

Auch die Gemeinde Grömitz veranstaltet ein eigenes Silvesterfeuerwerk auf der Seebrücke. Am Strand sowie an der Promenade ist das Anzünden von Feuerwerkskörpern untersagt. Außerdem gilt in einem Umkreis von mindestens 200 Metern um besonders ruhebedürftige Bereiche in den Gemeindegebieten Grömitz, Grube, Dahme und Kellenhusen ein Böllerverbot. Die Gemeinde weist darauf hin, dass dort darüber hinaus mindestens 300 Meter rund um reetgedeckte Gebäude, Gebäude mit Weichdächern und Tankstellen kein Feuerwerk gezündet werden darf.

Die Stadt Mölln im Kreis Herzogtum-Lauenburg appelliert an die Bürger, aus Klimaschutzgründen auf ein privates Feuerwerk zu verzichten. Diejenigen, die knallen wollen, werden darauf hingewiesen, ihren Müll selbst zu entsorgen.

Die Gemeinde Barsbüttel (Kreis Stormarn) erinnert daran, dass Abbrennen von Raketen im Radius von 300 Metern um insgesamt brandgefährdete Gebäude verboten ist. In Bargteheide gilt eine Verbotszone von 200 Metern um brandgefährdete Objekte, 100 Meter rund um Ställe und Tierhaltungen. Im Amt Trittau gibt es zudem ein Abbrennvebot für Feuerwerkskörper in der Gemeinde Köthel.

Im Kreis Pinneberg ist das Zünden von Feuerwerk in der gesamten Gemeinde Seestermühe aufgrund der Reetdachhäuser verboten. Die Stadt Elmshorn hat für Silvester 2024 angekündigt, dass in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Tankstellen, Kinder- und Altenheimen kein Feuerwerk abgebrannt werden darf. Gleiches gilt für die Bereiche um Reetdachhäuser. Auch rund um das Tierheim darf kein Feuerwerk gezündet werden. Die genauen Abbrennverbotszonen hat die Stadt Elmshorn in einer Karte veröffentlicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2024 | 16:30 Uhr