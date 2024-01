Bahnstreik: Welche Rechte Reisende haben

Fällt ein Zug aus und Reisende möchten komplett auf ihre Reise verzichten, können sie von der Reise zurücktreten und sich den vollen Fahrpreis für ihr Ticket ohne Abzüge erstatten lassen. Bahnkunden können einen entsprechenden Antrag digital über ihr Kundenkonto und in der DB Navigator-App stellen, ebenso per Post mit dem Fahrgastrechteformular (erhältlich als PDF-Download, beim Zugpersonal, an der DB Information oder im DB Reisezentrum).