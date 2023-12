Silvester an der Nordsee: Fähren auf die Inseln teils ausgebucht Stand: 29.12.2023 08:25 Uhr Es gibt für den Jahreswechsel kaum noch freie Unterkünfte auf den Nordfriesischen Inseln. Syltshuttle, Autozüge und Fähren sind fast ausgebucht.

Den Jahreswechsel wollen viele Menschen am Meer in Schleswig-Holstein verbringen. Die meisten von ihnen machen sich schon ein paar Tage früher auf den Weg. Am Mittwoch und am Donnerstag gab es daher viel Verkehr - und auch am heutigen Freitag wird es voraussichtlich weitergehen.

Freie Verbindungen nur noch früh morgens und abends

Für den Syltshuttle und den blauen RCD-Autozug von Niebüll nach Sylt sind am Mittag und Nachmittag einzelne Fahrten ausgebucht, entspannter ist es am Abend und Morgen. Auf der Gegenstrecke sind momentan noch ausreichend Plätze vorhanden. Fährfahrten ab Dagebüll (Kreis Nordfriesland) nach Föhr und Amrum sind mit Pkw heute nur noch abends und morgens möglich. In Gegenrichtung aufs Festland ist die Buchungslage deutlich entspannter - bis Silvester sind noch Tickets zu bekommen. Auf der Fähre zwischen Nordstand und Pellworm sind in beide Richtungen noch ausreichend Plätze vorhanden, einzelne Fahrten sind allerdings ausgebucht. Auch zwischen Sylt und der dänischen Insel Römö können heute noch Tickets für die Autofähre gekauft werden, auch hier waren am Morgen aber schon ein Teil der heutigen Fahrten ausgebucht.

Bis zu 90 Prozent Auslastung auf Föhr

Auch Unterkünfte sind auf den Nordfriesischen Inseln kaum noch frei. "Wir haben aktuell eine Auslastung von 85 bis 90 Prozent über den Jahreswechsel", sagte Anna Preißler von der Föhr Tourismus GmbH NDR Schleswig-Holstein. Überlaufen werde es deshalb aber nicht. "Es wird voll, was aber nicht automatisch heißt, dass die Insel aus allen Nähten platzt. Einige Objekte werden im Winter auch traditionell gar nicht vermietet", so Preißler. Insgesamt sei die Buchungslage vergleichbar mit den Vorjahren.

Bereits vor Weihnachten hatte die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein von einer guten Buchungslage auch über den Jahreswechsel gesprochen.Auf den Halligen waren den Angaben zufolge fast alle Unterkünfte ausgebucht. Auf Helgoland rechnete der Tourismus-Service zu Silvester mit einer Auslastung von etwa 70 Prozent.

AUDIO: Urlaub in SH: Weihnachten und Silvester sehr nachgefragt (1 Min) Urlaub in SH: Weihnachten und Silvester sehr nachgefragt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.12.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Tourismus Bahnverkehr Sylt