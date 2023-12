Stand: 22.12.2023 07:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Orkantief "Zoltan" sorgt für zahlreiche Einsätze, drei Menschen werden verletzt

Das Sturmtief Zoltan ist am Abend und in der Nacht von der Nordseeküste her über Schleswig-Holstein gezogen. Insgesamt zählten die Rettungsleitstellen im Land seit gestern Abend rund 320 Sturmeinsätze. Oft mussten umgestürzte Bäume oder weggewehte Warnbaken weggeräumt werden. In Uphusum (Kreis Nordfriesland) sowie in Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) stießen Autos mit Bäumen zusammen, die durch den Sturm auf die Straße gekippt waren. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Auf der B200 bei Janneby (Kreis Schleswig-Flensburg) kippte am Abend ein Lkw um, der Fahrer wurde leicht verletzt. Auch den Fahrplan der Bahn hat der Sturm durcheinander gewirbelt. Am Abend wurden die Strecken zwischen Hamburg, Flensburg und Kiel gesperrt. Zwischen Hamburg und Sylt rollt laut Bahn der Zugverkehr wieder. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:00 Uhr

Holtenauer Hochbrücke: komplette Freigabe am Vormittag

Heute Vormittag wird die Holtenauer Hochbrücke in Kiel-Holtenau wieder komplett freigegeben. Rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen wird der Verkehr dann wieder zweispurig in beide Richtungen über den Nord-Ostsee-Kanal rollen, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) mit. Die beiden Brückenbauwerke mussten nach einer Havarie mit einem Kran auf einem Frachter vor gut einem Jahr saniert werden. Laut LBV haben die Arbeiten rund sieben Millionen Euro gekostet. Wer für den Schaden haftet, ist noch unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kiel sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:00 Uhr

Tödlicher Unfall auf B201 bei Schuby

Bei einem Unfall auf der B201 bei Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Abend ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll ein 25-Jähriger ein Ehepaar mit seinem Auto angefahren haben, als das Paar in der Nähe eines Gasthofes über die Straße gegangen war. Für den 79-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, seine 76-jährige Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 06:30 Uhr

Sylt: Container für Geflüchtete

Auf Sylt sollen Container für Geflüchtete am Ortsrand von Westerland nahe dem Flughafen entstehen. Das haben am Abend die Gemeindevertreter mit nur einer Gegenstimme beschlossen. Aktuell kommen rund 200 Geflüchtete vor allem in älteren Wohnblöcken unter, die aber zum Teil abgerissen werden müssen. Ersatz für bis zu 70 Menschen bieten künftig Container. Darum wurde monatelang gerungen. Neun mögliche Standorte nannte die Beschlussvorlage, mehrere davon im Ortskern von Westerland, unter anderem auf Parkplatzflächen. Nun kommen die Container an den Ortsrand in die Nähe einer Behinderteneinrichtung am Rand des Flugplatzes. Die Geflüchteten seien dort nicht auf dem Präsentierteller, sagte Sylts zweiter stellvertretende Bürgermeister Lars Lunk (Sylter Wählergemeinschaft). Zudem gehöre die Fläche der Gemeinde. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sturmtief "Zoltan" zieht weiter

An der Nordsee bringt Sturm "Zoltan" weiterhin schwere Sturmböen, vereinzelt auch noch orkanartige Böen, zum späteren Nachmittag und Abend lässt der Wind vorübergehend nach. Für die Nordsee und Elbe gibt es Sturmflutwarnungen. Dazu ist es wechselnd bewölkt mit Schauern, teils auch Graupel oder Schnee. Zur Ostsee bleibt es länger trocken, auch die Sonne zeigt sich. Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) und 5 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 06:00 Uhr

