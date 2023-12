Feltz wird neuer Generalmusikdirektor in Kiel Stand: 22.12.2023 14:00 Uhr Kiel hat einen Nachfolger für den scheidenden Generalmusikdirektor Benjamin Reiners gefunden. Die Wahl des Verwaltungsrats fiel auf Gabriel Feltz. Im Sommer soll der derzeit in Dortmund in gleicher Position tätige Feltz an die Förde kommen.

Der Dirigent hat sich am Ende gegen seine beiden verbliebenen Konkurrenten Daniel Carter (Landestheater Coburg) und Sebastian Lang-Lessing (Korean National Opera) durchgesetzt. Einbezogen in die Auswahl waren sowohl das Philharmonische Orchester als auch die Künstler*innen des Theaters. Mitbestimmungspflichtig ist darüber hinaus die Kieler Selbstverwaltung. Das Okay des Gremiums und auch der Ratsversammlung gilt aber nur noch als Formsache. Der Vertrag mit Feltz soll voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar unterschrieben werden.

Das Kieler Votum bezeichnete der 1971 geborene Feltz als "schönes Weihnachtsgeschenk" und "guten Ausblick zum Jahreswechsel".

Feltz kennt den Norden aus Hamburg, Lübeck und Bremen

Der scheidende GMD Reiners hatte bereits im Mai 2022 seinen Abschied aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt angekündigt. Sein designierter Nachfolger studierte an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin. Stationen seines Engagements im Norden waren unter anderem die Hamburger Staatsoper, die Städtischen Bühnen Lübeck und vier Jahre am Bremer Theater.

Da Feltz noch bis 2024/2025 in Dortmund und in Belgrad gebunden ist und seine vertraglichen Pflichten dort erfüllen möchte, wird zurzeit verhandelt, welche Aufgaben er bereits ab kommenden Sommer in Kiel übernehmen kann. "Ich freue mich sehr auf diese neue künstlerische Herausforderung in der Landeshauptstadt mit Blick aufs Meer", sagte Feltz und fügte hinzu: "Bereits in der nächsten Saison möchte und werde ich sehr gerne erste Akzente sowohl im Opernhaus als auch für den Konzertbetrieb setzen."

"Eine der interessantesten deutschen Dirigentenpersönlichkeiten"

Die Kieler Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel (Bündnis 90/Die Grünen) freut sich, einen ebenso erfahrenen wie renommierten Dirigenten für das Fünf-Sparten-Theater gewinnen zu können und nannte Feltz "eine der interessantesten deutschen Dirigentenpersönlichkeiten der mittleren Generation, die sehr viel Anerkennung erfährt".

Feltz ist seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen als Generalmusikdirektor in Deutschland tätig. Die Kieler Philharmoniker werden das vierte Orchester sein, dem er in dieser Position vorsteht. "Gleichzeitig hat er weltweit mehr als 60 Klangkörper dirigiert. Die gesteigerten Zuschauerzahlen an seinen bisherigen Wirkungsstätten zeigen, er versteht sich sehr gut darauf, auf das Publikum zuzugehen - wie man bei 'Phil-Extrakt' bereits erleben durfte. Musikvermittlung liegt ihm ebenfalls sehr am Herzen, was mich für die Theaterakademien ebenso freut wie für die junge Generation in Kiel", erklärte Treutel.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Oper