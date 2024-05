Delfin "Delle" in Travemünde: Sorge wegen Hauterkrankung? Stand: 12.05.2024 15:09 Uhr Er springt aus dem Wasser. Dreht sich in der Luft und taucht wieder ab: Delfin "Delle" hat am Sonnabend an der Promenade in Travemünde die Menschen begeistert. Sein langjähriger Begleiter macht sich jedoch Sorgen.

Bereits seit einigen Tagen sorgt der Delfin in der Trave wieder für Aufsehen. Viele Besucher halten nach dem Meeressäuger Ausschau und erfreuen sich an seiner Akrobatik. Experten vermuten, dass er einem Schwarm Heringe hinterher geschwommen und so erneut in die Trave gelangt ist. "Delle" war bereits im vergangenen Frühjahr für mehrere Wochen zu Besuch in Travemünde.

Während die Besucher und Touristen das Schauspiel genießen, ist ein anderer besorgt: Jesper Stig Andersen ist extra aus Dänemark angereist, um den Delfin in Augenschein zu nehmen. Andersen begleitet den Meeressäuger bereits seit 2019. Das Tier hat sich an ihn gewöhnt und begegnet ihm recht zutraulich. Der Däne ist aus dem 400 km entfernten Svendborg nach Travemünde gefahren, um einen genaueren Blick auf die Haut des Tieres zu werfen.

Ostseewasser setzt der Haut des Delfins zu

Andersen hat sich am Sonnabend mit einem SUP dem Tier genähert und Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Seiner Einschätzung nach habe das Ostseewasser der Haut zugesetzt, dass der Delfin von Pocken und Pilzen befallen sein soll. Die Aufnahmen will er nach eigenen Angaben an befreundete Wissenschaftler weiterleiten und diese um eine Einschätzung bitten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Umweltschutz