Immer mehr Frauen in SH gehen zur Jagd

Immer mehr Frauen machen nach Angaben des deutschen Jagdverbandes den Jagdschein. Fast jede dritte Person, die in Schleswig-Holstein zur Jagd geht, ist weiblich. Zwischen 2011 und 2021 ist der Frauenanteil laut Jagdverband von 20 auf 28 Prozent gestiegen. Einmal im Jahr bietet die Kreisjägerschaft Jagdschein-Kurse an. Die Vorbereitung dauert insgesamt neun Monate. Der Altersdurchschnitt liegt in diesem Jahr nach Angaben der Ausbilder bei Ende 30 bis Anfang 40. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 19:30 Uhr

Europawahl: Wahl-O-Mat startet in SH

Vier Wochen vor der Europawahl beginnt der Wahl-O-Mat heute seine Tour durch Schleswig-Holstein. Zum Auftakt ist er im Audimax der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Das Angebot soll den Schleswig-Holsteinern helfen herauszufinden, welche zur Europawahl zugelassene Partei den eigenen politischen Ansichten am nächsten steht. Bis zum 7. Juni wird der Wahl-O-Mat 19 Orte im ganzen Land besuchen. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 06:00 Uhr

Unfall mit zwei Verletzten in Rellingen

Bei einem Verkehrsunfall in Rellingen (Kreis Pinneberg) sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallten ein Autofahrer und ein Motorradfahrer auf der Altonaer Straße zusammen, nachdem der Autofahrer dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hatte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht, der Autofahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 06:00 Uhr

St. Pauli folgt Holstein Kiel in die Bundesliga

Es war für viele Fußball-Fans aus dem Norden ein wahres Feier-Wochenende: Am Samstagabend machte Holstein Kiel dank eines 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga klar - der FC St. Pauli legte dann am Sonntag nach. Nach dem 3:1-Erfolg über Absteiger Osnabrück stürmten Tausende Fans den Rasen im Millerntorstadion. Beide Teams begehen ihre offizielle Aufstiegsfeier am Pfingstmontag. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 06:00 Uhr

Zehntausende Besucher bei Kappelner Heringstagen

Rund 55.000 Menschen haben in diesem Jahr die Heringstage in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) besucht. Wie der Veranstalter mitteilte, war der Himmelfahrtstag der besucherreichste Tag. Als Überraschungsakt stand Rapper Marteria am Samstagabend mit seinem Song "Lila Wolken" auf der Open-Air-Bühne. Eigentlich war er nur als Besucher beim Stadtfest und entschied sich, spontan aufzutreten. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Das Wetter: Sonne satt den ganzen Tag

Von morgens bis abends scheint heute in Schleswig-Holstein die Sonne. Und das bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch noch in den kommenden beiden Tagen so. Es ist teilweise windig heute. Die Temperaturen erreichen 22 Grad in Mönkeberg (Kreis Plön) und 21 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 06:00 Uhr

