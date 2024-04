Europawahl: Delara Burkhardt sucht die sozial-gerechte Antwort Stand: 30.04.2024 05:00 Uhr SPD-Kandidatin Delara Burkhardt hat in den fünf Jahren ihres Mandats im EU-Parlament den Umgang mit Krisen wie der Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg erlebt. Um die Probleme unserer Zeit zu lösen, braucht es laut Burkhardt eine starke EU.

von Julia Schumacher

Faszinierend findet Delara Burkhardt nach fünf Jahren im EU-Parlament vor allem die europäische Entscheidungsfindung: "Mit einer guten Idee und Fakten dazu kann man Menschen überzeugen." Sie selbst habe bei Gesetzesvorschlägen, wie bei dem zur Verpackungsverordnung, viel einbringen können, was konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat. "Cool, wie viel man als einzelne Abgeordnete bewegen kann", sagt die 32-Jährige. Außerdem habe sie überrascht, dass bei jeder europäischen Entscheidung EU, Bund und Länder mitreden.

Politisches Engagement durch Schulstreiks ausgelöst

Angesichts der großen aktuellen Krisen sagt sie: "Es gibt Dinge, die können selbst wir im Norden nicht alleine lösen. Und dafür braucht es eine starke EU." Ihre Beispiele sind die gemeinsamen Impfstoff-Bestellungen der Mitgliedsstaaten während der Corona-Pandemie und die gemeinsame militärische Hilfe für die Ukraine. Antworten auf Krisen müssten sozial gerecht sein, so Burkhardt: "Klimaschutz-Ideen müssen sich Menschen auch leisten können", sagt sie zum Beispiel mit Blick auf Wärme und Mobilität.

Im Vergleich zur Europawahl 2019 sehe die politische Lage komplett anders aus: Vor fünf Jahren wäre Fridays for Future ein großes Thema gewesen - und Menschen zu mobilisieren. "Heute gibt es viel Angst vor der Zukunft - und darauf will ich als Abgeordnete Antworten finden", sagt Burkhardt. Ihr eigenes politisches Interesse sei in ihrer Schulzeit geweckt worden, als das Turbo-Abi in Schleswig-Holstein landesweit Schulstreiks auslöste. Von 2015 bis Ende 2019 war sie stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos. Jetzt steht sie zum zweiten Mal auf der Bundesliste der SPD für die Europawahl am 9. Juni - dieses Mal auf Platz 9. Die SPD ist aktuell mit 16 Abgeordneten im EU-Parlament vertreten. Aktuelle Umfragen sehen die SPD bei rund 16 Prozent.

VIDEO: Der erste bewusste Europamoment von Delara Burkhardt (SPD) (1 Min)

