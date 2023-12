Stand: 11.12.2023 06:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weihnachtsgeschäft läuft nur schleppend

Nach Angaben des Handelsverbandes Nord ist die Lust auf Bummeln und Geschenke kaufen vor allem in Schleswig-Holsteins Innenstädten gedämpft. Mit der ersten Adventswoche waren die Händler noch halbwegs zufrieden, so eine Sprecherin - doch die vergangene Woche sorgte für Enttäuschung. In Zahlen: Nach aktuellem Stand rechnet der Verband mit einem Umsatzminus von zwei bis drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist für viele Ladenbesitzer im so wichtigen Weihnachtsgeschäft ein erneuter Rückschlag. Weitere Schließungen im kommenden Jahr sind laut Verband deshalb wahrscheinlich. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 06:00 Uhr

Fahrkartenautomat in Jübeck gesprengt

Unbekannte haben in Jübeck im Kreis Schleswig-Flensburg einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Laut Polizei schlugen der oder die Täter gegen 2.30 Uhr in der vergangenen Nacht zu. Ob die Unbekannten Geld erbeuteten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Beamte sichern vor Ort weiter Spuren. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 06:00 Uhr

Polizeieinsatz in der Kieler Oper

In der Kieler Oper hat es am Abend einen Polizeieinsatz wegen eines verdächtigen Gegenstandes gegeben. Nach Angaben der Beamten war das Objekt gegen 19 Uhr entdeckt worden. Die Einsatzkräfte gaben jedoch schnell Entwarnung. Konkrete Einzelheiten zu dem Einsatz wollte die Polizei noch nicht mitteilen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 06:30 Uhr

Kino in Bad Segeberg geräumt: Dach drohte einzustürzen

Besucher eines Kinos in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) haben das Gebäude gestern Nachmittag verlassen müssen. Der Grund: Das Flachdach drohte einzustürzen nachdem ein Träger gerissen war. Nach Angaben der Feuerwehr musste das Gebäude nach entsprechenden Prüfungen von Statikern geräumt werden. Offenbar hatte das Dach der Schnee- und Tauwasserlast der vergangenen Tage nicht standgehalten. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 07:00 Uhr

Mutmaßliche Autoattacke bei AfD-Veranstaltung: Plädoyers erwartet

Der Prozess um eine mutmaßliche Autoattacke am Rande einer AfD-Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) nähert sich offenbar dem Ende. Heute könnten vor dem Landgericht in Kiel die Plädoyers gesprochen werden. Vor mehr als drei Jahren war ein 19 Jahre alter Mann mit einem Auto in eine Gruppe von vier Menschen gefahren und hatte sie dabei verletzt. Es waren Demonstranten, die in Henstedt-Ulzburg gegen eine AfD-Veranstaltung auf die Straße gegangen waren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Gegendemonstranten bewusst angefahren zu haben. Ihm wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 06:00 Uhr

Verfolgungsjagd mit Polizei in Eckernförde

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Eckernförde geliefert - und verloren. Als die Beamten Sonnabend am frühen Morgen den Kastenwagen kontrollieren wollten, habe der Fahrer stattdessen stark beschleunigt, sei in Richtung Stadtmitte geflüchtet und dabei auch über eine rote Ampel gerast, so die Polizei. Nach einem Unfall beim Rechtsabbiegen wollten Fahrer und Mitfahrer dann zu Fuß weiter flüchten, konnten aber wenig später von den Beamten gefasst werden. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht zugelassen und auch die angebrachten Kennzeichen waren falsch. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und zeitweise Regen

Heute ist es überwiegend stark bewölkt und zeitweise regnet es. Zwischendurch gibt es auch vorübergehend trockene Phasen und vereinzelt Auflockerungen. Am Abend bleibt es häufiger trocken. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad auf Pellworm bis 8 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 07:00 Uhr

