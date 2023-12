Tarifabschluss soll in SH schnell auf Beamte übertragen werden Stand: 11.12.2023 10:58 Uhr Die Tarifgemeinschaft der Länder und die Gewerkschaften hatten am Wochenende in den Tarifverhandlungen in Potsdam eine Einigung erzielt. Die Landesregierung Schleswig-Holstein wird dem Landtag empfehlen, das Tarifergebnis schnell auch auf Beamte zu übertragen.

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte: "Wir haben alles so vorbereitet, dass es in Schleswig-Holstein zu einer schnellen Auszahlung kommen kann. Das ist gut für unsere Beschäftigten, denn die Sonderzahlung soll ja gerade in Zeiten hoher Preissteigerungen helfen." Der Landtag müsse in dieser Woche dafür die rechtliche Grundlage legen, sagte die Ministerin. "Die Landesregierung wird dem Parlament dazu zeitnah einen Vorschlag für ein sogenanntes Vorschaltgesetz übersenden." Die Regierung wolle dem Landtag außerdem einen Sonderbetrag für Beamte und Beamtinnen pro Kind in Höhe von 250 Euro für 2023 vorschlagen.

Die Tarifverhandlungen am Wochenende hatten nach einigen Anläufen eine Einigung gebracht. Die Beteiligten einigten sich darauf, die Entgelte der Beschäftigten in zwei Schritten zu erhöhen - zum ersten November 2024 um 200 Euro, zum ersten Februar 2025 dann noch einmal um 5,5 Prozent. Außerdem erhalten die Tarifbeschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Ausgleichsprämie für die Inflation von insgesamt 3.000 Euro.

Im Vorfeld der Einigung hatte es eine große Mobilisierungswelle gegeben. Zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes waren bei Warnstreiks auf die Straßen gegangen.

