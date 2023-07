Fahrt in Menschenmenge: Verteidiger streitet politischen Hintergrund ab Stand: 03.07.2023 10:30 Uhr Ein Mann soll 2020 nach einer Demonstration gegen die AfD mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren sein. Seit heute muss er sich deshalb vor dem Kieler Landgericht verantworten.

Der 22 Jahre alte Angeklagte gab die Tat zu Prozessbeginn zu und sagte, dass sein Verhalten falsch gewesen sei. "Ich kann den Betroffenen nur meine Entschuldigung anbieten", sagte er. Einen politischen Hintergrund der Tat stritt sein Verteidiger aber ab. Der Vorfall hatte sich am Rande einer AfD-Veranstaltung ereignet, die Opfer waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Gegendemonstration. Der Angeklagte sagte vor Gericht, er sei zum Zeitpunkt des Vorfalls AfD-Mitglied gewesen, mittlerweile aber nicht mehr in der Partei.

Anklage auch auf versuchten Totschlag

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 17. Oktober 2020 in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sein Auto absichtlich auf den Gehweg gelenkt zu haben und und mit einer Geschwindigkeit von 25 bis 35 Kilometern pro Stunde ungebremst in eine Menschengruppe gefahren zu sein. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der damals 19-Jährige habe dabei in Kauf genommen, dass die von ihm angefahrenen Menschen auch tödlich verletzt werden könnten, so die Staatsanwaltschaft. Die Anklage lautet deshalb auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Vor dem Landgericht Kiel demonstrierten am Montag rund 100 Menschen gegen rechte Gewalt. Wegen des großen Interesses hat das Gericht zusätzliche Wachleute im Einsatz. Ein Urteil soll im Oktober fallen.

