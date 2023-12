Verbraucherzentrale warnt vor falschen Verbraucherschützern Stand: 11.12.2023 17:32 Uhr Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) warnt vor Anrufen falscher Verbraucherschützer. Die Betrüger wollen so offenbar an Daten herankommen, um einen Wechsel des Stromanbieters einzufädeln - und daran zu verdienen.

Die Masche, von der einzelne Verbraucher und Verbraucherinnen berichten, läuft offenbar wie folgt ab: Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter der "deutschen Verbraucherzentrale" aus. Sie erzählen, dass sie aufgrund der auslaufenden Strompreisbremse alle Hausbesitzer kontaktieren, damit sie weiterhin günstigen Strom erhalten können.

Die Anrufer mit der Berliner Nummer (030) 40 70 74 409 kennen Namen und Anschrift der Betroffenen und fordern schließlich die Zählernummer. Sie bieten außerdem an, den Verbrauchern weitere Informationen per E-Mail zu senden. So erhalten die Betrüger auch noch die E-Mail-Adressen der Betroffenen.

Ziel der Betrüger: Ein Wechsel des Versorgers

Die erschlichenen Daten können laut VZSH von Betrügern verwendet werden, um ohne Zustimmung der betroffenen Verbraucher dem bisherigen Versorger zu kündigen und neue Energielieferverträge abzuschließen. Dafür erhalten sie dann Geld. Für wen die Unbekannten arbeiten, ist aktuell noch unklar.

Die Betroffenen bemerken einen Wechsel zu neuen Energielieferanten laut Verbraucherzentrale oftmals erst deutlich später: Wenn sie ein Begrüßungsschreiben des neuen Lieferanten erhalten oder eine Schlussrechnung des bisherigen Anbieters.

Verbraucherzentrale: Schnelles Handeln gefragt

Es sei zwar möglich, aus solch einem untergeschobenen Vertrag dann noch herauszukommen, aber die Verbraucherzentrale rät dazu, schnell aktiv zu werden. Das bedeutet, man solle dem Vertrag schriftlich per Einschreiben widersprechen und den bisherigen Versorger ebenfalls schnell informieren. Dann sei es meist noch möglich vom bisherigen Stromversorger weiter beliefert zu werden, so die Verbraucherzentrale weiter.

Anrufe der Verbraucherzentrale kommen nur auf Nachfrage

VZSH-Vorstand Stefan Bock warnt: "Bei diesen Anrufen handelt es sich um keine Mitarbeiter einer Verbraucherzentrale. Verbraucherzentralen treten niemals unaufgefordert in telefonischen oder sonstigen Kontakt." Die Beratung finde ausschließlich auf Nachfrage statt. Man solle immer skeptisch sein und bei solchen Anrufen einfach auflegen, rät die Verbraucherzentrale.



