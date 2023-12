Stand: 05.12.2023 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Doch keine Stilllegung für Lübecker Bäderbahn?

Planungsrechtler zweiflen an der Entscheidung der Landesregierung von September, die Bäderbahn an der Lübecker Bucht stillzulegen und Regionalzüge ab 2029 auf einer neuen Strecke fahren zu lassen. Da bis mindestens 2029 auf der Bäderbahn noch Züge fahren sollen, könne die Stilllegung jetzt nicht beschlossen werden. Laut Planungsrechtlern müsste die Bäderbahn in die Pläne für die neue Strecke zum künftigen Fehmarnbelttunnel einbezogen werden. Zudem zeigen Berechnungen, die NDR Schleswig-Holstein exklusiv vorliegen, dass sich die Fahrgastzahlen auf der Neubaustrecke im Vergleich zum Weiterbetrieb der Bäderbahn zum Teil fast halbieren würden. So würde der Bahnhof von Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) dann an der Autobahn liegen - und nicht wie bisher ein paar hundert Meter vom Strand entfernt. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 07:00 Uhr

Bahnstrecke Kiel - Lübeck: Ausfälle bei erixx

Auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Kielfallen weiterhin Züge aus. Grund ist vor allem das Winterwetter: Gleise, Weichen, Abstellanlagen und auch Züge sind laut Bahnunternehmen erixx eingefroren und müssen repariert werden. Reisende und Pendler auf der Strecke müssen sich für den Rest der Woche auf Zugausfälle und Einschränkungen einstellen. Der RE83 zwischen Lübeck und Kiel fällt vorerst komplett aus, andere Züge auf der Strecke bekommen dafür mehr Waggons. In Kiel werden außerdem mehrere Züge durch Busse ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 07:00 Uhr

Sylt: Behinderung auf Bahnstrecke

Sylt-Pendler müssen heute Abend ab 23 Uhr auf Busse ausweichen, wenn sie zwischen Westerland und Morsum unterwegs sind. Grund für die Streckensperrung sind Modernieserungsarbieten an den Bahnübergängen in Keitum und Tinnum (Kreis Nordfriesland). Ab dem frühen Freitagmorgen sollen die Züge wieder planmäßig fahren. Während der Bauarbeiten fallen alle Autozüge zwischen Sylt und dem Festland komplett aus. Züge zwischen Husum und Morsum fahren zu geänderten Zeiten und fallen vereinzelt aus. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 06:30 Uhr

Streit um Logistikzentrum im Kreis Segeberg

In der Gemeinde Ellerau im Kreis Segeberg soll bis Ende 2025 ein großes Logistikzentrum nahe der A7 entstehen. Der Kreis Segeberg hat die Baugenehmigung bereits erteilt. Doch nun gibt es Widerstand aus der Politik und von den Einwohnern - auch aus der Nachbargemeinde Quickborn, denn die befürchten einen Verkehrskollapas. Laut Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) würde das Zentrum 1.600 Lkw-Fahrten täglich bedeuten. Beim Land wurde Fachaufsichtsbeschwerde gegen die bereits erteilte Baugenehmigung eingereicht. Weil die Straße auch Schulweg ist, sind Eltern in beiden Gemeinden besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder und fordern eine Neuplanung. Der Kreis will nun ein Verkehrsgutachten erstellen lassen. Am Abend sollen bei einem Infoabend in Ellerau weitere Fragen beantwortet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 06:00 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Keine Klage gegen Ostküstenleitung

Der Planungsausschuss der Gemeinde Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat sich dazu entschieden, nicht gegen den Planfeststellungsbeschluss der Ostküstenleitung zu klagen. An der Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss festgehalten hatten nur noch die Wählergemeinschaft Bürger für Bürger. Ursprünglich waren auch CDU und FDP dafür, hatten sich aber umentschieden. Denn dass eine solche Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht Erfolg haben könnte, gilt als unwahrscheinlich, so der Vorsitzende des Planungsausschusses Leon Schwark (CDU). Das hatte die Gemeinde vorher von einer Rechtsanwältin überprüfen lassen. Laut Betreiberfirma Tennet soll die Ostküstenleitung 2025 im Kreis Segeberg fertig sein, bis 2027 komplett. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 06:00 Uhr

Landesweiter Warnstreik am Mittwoch

Mehrere Gewerkschaften haben für Mittwoch zu einem landesweiten Warnstreik aufgerufen. Der DGB-Nord, die Gewerkschaft der Polizei, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die IG Bau und der ver.di Landesverband Nord wollen damit nach eigenen Angaben gemeinsam ein Zeichen im Tarifkonflikt setzen. Unter anderem will der Straßenräumdienst erneut streiken. Außerdem sind Tausende Beschäftigte, Auszubildende, Studierende und Beamte aufgerufen, sich an einer Kundgebung vor dem Landeshaus in Kiel zu beteiligen. Laut der Gewerkschaft ver.di haben die Arbeitgeber den Gewerkschaften in zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die Arbeitnehmerseite fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 16:00 Uhr

Wetter: Wieder neuer Schnee erwartet

Heute bleibt es wolkig bis bedeckt. Zeitweise fällt Schnee. An der Ostseeküste und zum Abend hin in Lauenburg gibt es teils auch Schneeregen oder Regen mit Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen bei -1 Grad in Meldorf und +1 Grad in Kappeln. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch aus Ost, dort gibt es starke bis stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 07:00 Uhr

