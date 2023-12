Autoliv Elmshorn schließt - 130 Stellen bleiben zunächst erhalten Stand: 05.12.2023 15:26 Uhr Die Belegschaft bei Autoliv in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist am Montag darüber informiert worden, wie es mit dem Autozulieferer weitergehen soll. Nicht alle der 500 Beschäftigten müssen sofort gehen.

Schon seit Mitte Juli war bekannt, das das schwedische Unternehmen Autoliv, das Sicherheitsgurte und Airbags herstellt, den Standort Elmshorn schließen will. Nun seien die Verhandlungen über Sozialplan und Sozialtarifvertrag abgeschlossen, teilte IG Metall Unterelbe am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. In Elmshorn arbeiten derzeit noch 500 Beschäftigte. Der Standort soll zum Ende 2024/Anfang 2025 geschlossen werden, etwa 130 Stellen sollen aber zunächst erhalten bleiben.

Nach und nach weniger Beschäftigte

Vorgesehen ist laut Gewerkschaft ein Abbau von 365 Arbeitsplätzen im Zeitraum vom 31.12.2024 bis 31.12.2025. Die verbleibenden 127 Stellen bleiben zunächst erhalten und werden in einer Mischung aus Homeoffice und Coworking-Space im Raum Elmshorn/Pinneberg weiter beschäftigt. Zum Ende der Jahre 2026 und 2027 werden dann zusammen weitere 57 Arbeitsplätze gestrichen. Insgesamt 70 genau definierte Positionen sind nicht betroffen und sollen dauerhaft im Norden erhalten bleiben - mit einem Tarifwechsel in die M+E-Industrie.

50 Jahre Autoliv in Elmshorn

Autoliv in Elmshorn existiert bereits seit 50 Jahren. Zunächst wollte das Management laut IG Metall den Standort komplett schließen, erst dann wurde nach und nach bekannt, dass für etwa ein Viertel der Beschäftigten noch nicht endgültig Schluss sein soll. Hintergrund sind laufende Kundenprojekte und eine Vielzahl an europäischen und globalen Funktionen, die am Standort Elmshorn für den Autoliv Konzern arbeiten.

