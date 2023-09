Kommt der A20-Weiterbau bei Bad Segeberg? Stand: 28.09.2023 16:32 Uhr Seit 14 Jahren endet die A20 östlich von Bad Segeberg. Den Planfeststellungsbeschluss für den dort anknüpfenden Autobahnabschnitt hatte das Bundesverwaltungsgericht 2013 gekippt. Jetzt startet das zuständige Amt einen neuen Versuch.

Beim Bau der A20 könnte es bald weitergehen. Die neuen Päne für den Streckenabschnitt zwischen Wittenborn und Weede bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) liegen aus. Bis Mitte Oktober können Bürgerinnen und Bürger dazu Stellung nehmen.

49 Aktenordner zur Fehlerbehebung

2013 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Bau dieses Streckenabschnitts gekippt. Die neuen Planungen, deren Unterlagen jetzt ausliegen, dauerten zehn Jahre. Die Probleme waren vielfältig: Juristische Fehler bei der Planung, Klagen von Umweltverbänden wegen des Schutzes von Fleder- oder Haselmäusen, Hangbiotope die umgangen werden müssen. "Wenn die Fehlerbehebung zehn Jahre dauert und 49 Aktenordner beinhaltet, dann macht das klar, wie kompliziert Infrastruktur ist", bilanziert Wirtschaftsminsiter Claus Ruhe Madsen (CDU) - und er betont: "Es gibt jetzt für vier Wochen die Gelegenheit, nochmal weitere Hinweise zu geben, die wir dann im Planfeststellungsverfahren miteinbringen."

30.000 Autos täglich durch Bad Segeberg

Seit 14 Jahren endet die A20 östlich von Bad Segeberg. Der Verkehr fließt von der A20 in die Stadt und durch sie hindurch. Laut Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen sind es weit über 30.000 Autos jeden Tag. Er will den Weiterbau der A20 - und gibt sich optimistisch, dass es jetzt klappt. "Ich gehe davon aus, dass in meiner Amtszeit der Baubeginn der A20 sein wird", sagt Köppen. Auch Wirtschaftsminster Madsen hofft, dass es weitergeht, wenn die Bürgerinnen und Bürger zu den neuen Planungen Stellung genommen haben. "Meine Hoffnung ist, dass wir dazu kommen, die A20 weiterzubauen." Dann würde die Autobahn von Bad Segeberg über Bad Bramstedt und westlich von Hamburg über die Elbe bis nach Niedersachsen führen.

Der ganze Plan zur A20 sieht eine Verbindung von der polnischen bis an die niederländische Grenze vor. Doch drei der sechs offenen Abschnitte in Schleswig-Holstein haben noch keine Baugenehmigung. Die anderen drei wurden vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gestoppt.

