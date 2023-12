PISA-Zeugnis für Deutschland: So schlecht wie nie zuvor Stand: 05.12.2023 11:30 Uhr Die neue weltweite PISA-Studie liegt vor. Die deutschen Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren haben so schlecht abgeschnitten wie noch nie zuvor. Welche Rolle spielt bei der Entwicklung die Corona-Pandemie?

Die Leistungen deutscher Schüler sind während der Corona-Pandemie deutlich schlechter geworden. Dies zeigt die heute in Berlin veröffentlichte PISA-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Sie wurde im Frühjahr 2022 auch an deutschen Schulen unter 15-jährigen Jungen und Mädchen durchgeführt. Demnach fielen die Ergebnisse der Jugendlichen sowohl in Mathematik als auch in Lesekompetenz und Naturwissenschaften schlechter aus als im Jahr 2018. Mehr noch: "Insgesamt handelt es sich bei den Ergebnissen von 2022 in allen drei Kompetenzbereichen um die niedrigsten Werte, die jemals im Rahmen von Pisa gemessen wurden", heißt es in der Studie. Deutschland nimmt seit dem Jahr 2000 an der Studie teil.

"Dramatischer Rückgang" in Mathematik

In Mathematik stürzten die deutschen Schülerinnen und Schüler besonders ab. Sie erreichten einen Punktwert von 475, bei der Untersuchung vier Jahr zuvor waren es noch 500 Punkte. Die OECD spricht von einem "dramatischen Rückgang". Auch im Lesen und in Naturwissenschaften gab es deutlich weniger Punkte als bei der PISA-Studie 2019. Deutschland liegt damit im internationalen Vergleich in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz unter dem OECD-Durchschnitt - und in Naturwissenschaften leicht über dem Durchschnitt. Auch international ist die Leistung in der untersuchten Altersgruppe stark gesunken.

Corona-Pandemie und Sprach-Probleme

Als einen Grund für das schlechte Zeugnis sieht die OECD die Folgen der Schulschließungen in der Corona-Pandemie - allerdings gebe es in Deutschland wie in vielen anderen Ländern einen auch schon vor der Corona-Krise begonnenen Trend zu schlechteren Schulleistungen. Ein weiterer möglicher Faktor für die schlechten Ergebnisse sind fehlende Sprachkenntnisse. "Ein zentraler Grund ist sicherlich, dass wir es nach wie vor nicht geschafft haben, eine frühe Sprachförderung für alle, die sie benötigen, durchgängig sicherzustellen", sagte die Studienleiterin Doris Lewalter, Bildungsforscherin an der Technischen Universität München.

Weltweit knapp 700.000 Schüler getestet

PISA ist die weltweit größte Schulleistungsstudie und untersucht die Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. Schwerpunkt der aktuellen Studie ist die Mathematik. Die Studie fragt nicht Faktenwissen ab, sondern untersucht, ob Schülerinnen und Schüler ihr Wissen anwenden und Informationen sinnvoll verknüpfen können.

An der PISA-Studie nahmen weltweit rund 690.000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren teil. In Hamburg beispielsweise machten rund 300 Schülerinnen und Schüler aus fünf Schulen an der Studie mit.

Landesministerin Prien fordert mehr Geld für Bildung

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte schon vor der Veröffentlichung der Pisa-Ergebnisse zu mehr Investitionen in Bildung aufgerufen. "Wir müssen - über alle Altersstufen hinweg - Bildung in den Haushalten von Bund und Ländern priorisieren", sagte die Politikerin. Das gelte bei der frühkindlichen Bildung, Schulbildung, Aus-, Fort und Weiterbildung aber genauso auch bei der Grundlagen- und Spitzenforschung. Deutschland habe sich über Jahrzehnte in ideologischen Debatten über das Schulsystem verheddert, sei spät in der Digitalisierung gewesen und schaffe es nicht, genügend qualifiziertes Personal an seine Schulen zu bekommen.

Zuletzt war im Jahr 2019 eine Pisa-Studie veröffentlicht worden. 2001 hatte die erste Pisa-Studie mit deutscher Beteiligung wegen der schlechten Ergebnisse für einen Bildungsschock gesorgt, der aber zu mehr Anstrengungen in der Bildungspolitik und danach auch besseren Pisa-Ergebnissen führte.

