Tag des Ehrenamts: So engagiert sich Schleswig-Holstein Stand: 05.12.2023 05:00 Uhr Der 5. Dezember ist internationaler Tag des Ehrenamtes. Allein in Schleswig-Holstein engagiert sich fast jeder Zweite, ohne dafür bezahlt zu werden - ob im Sportverein, im Tierheim oder im Hospiz.

von Melisa Job

"Wir beobachten, dass sich die Art und Weise, wie man sich engagiert, verändert hat", erzählt Alexandra Hebestreit. Sie ist Teil der Steuerungsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Schleswig-Holstein. "Wir haben eine hohe fluide Engagementbereitschaft, insbesondere dann, wenn es kurzfristige Engagements oder besondere Krisen sind." So habe es zum Beispiel einen regelrechten Ansturm von Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe und auch zu Beginn des Krieges in der Ukraine gegeben. Die meisten möchten sich aber nicht auf längere Dauer festlegen.

Vorstandsposten sind nur noch schwer zu besetzen

Gleichzeitig sei es auch immer schwieriger geworden, Ehrenamtliche für Vorstandsposten zu finden. Hebestreit spricht von einer schweren Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Herausforderungen mit den Zeiten, die für das Ehrenamt vorgesehen sind: "Das ist tatsächlich so eine Erkenntnis, die schon etwas länger schwelt und die auch manche Vereine vor echte Schwierigkeiten stellt."

Jung und alt engagieren sich ehrenamtlich

Offiziell sind 43 Prozent der Schleswig-Holsteiner ehrenamtlich tätig. Alexandra Hebestreit vermutet aber, dass es noch mehr sind: "Es gibt ja auch viele, die von sich vielleicht gar nicht sagen würden, dass sie sich ehrenamtlich engagieren." Zwar werden in allen Bereichen noch mehr Leute gesucht. "Aber dass die Engagementfreudigkeit abnimmt, ist totaler Quatsch. Das beobachten wir überhaupt nicht, im Gegenteil." In allen Altersgruppen steigt die Bereitschaft, sich zu engagieren. So gebe es immer wieder Menschen über 80, die gerne noch etwas machen möchten, aber auch sehr viele engagierte Jugendliche - vor allem in Bereichen, die gar nicht so sichtbar sind, wie zum Beispiel bei Projekten in der eigenen Schule.

