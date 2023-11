Stand: 27.11.2023 08:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Urteil im Prozess um hundertfachen Missbrauch erwartet

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ein 72-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg verantworten. Über Jahrzehnte hinweg soll er laut Anklage Jungen und Mädchen aus der Nachbarschaft und aus der eigenen Verwandtschaft missbraucht haben. In dem Prozess geht es um hundertfachen Missbrauch. Heute könnte ein Urteil fallen. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:00 Uhr

Polizei warnt zum Start der Weihnachtsmärkte vor Taschendieben

Heute starten in Schleswig-Holstein zahlreiche Weihnachtsmärkte. Die Polizei appelliert zum Start an alle Besucherinnen und Besucher, im Gedränge auf ihre Wertsachen zu achten. Denn jeden Winter werden dutzende Diebstähle auf Schleswig-Holsteins Weihnachtsmärkten angezeigt. Damit nichts gestohlen wird, rät Marcel Schmidt vom Landespolizeiamt, Portemonnaies und andere Wertsachen in Innentaschen aufzubewahren. Die Polizei ist außerdem auf den Weihnachtsmärkten verstärkt präsent. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 07:00 Uhr

Jan Lindenau bleibt Bürgermeister von Lübeck

Jan Lindenau (SPD) bleibt Bürgermeister von Lübeck. Der Amtsinhaber ist bei der Stichwahl am Sonntag mit 65,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Herausforderin Melanie Puschaddel-Freitag von der CDU bekam 34,2 Prozent. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte Lindenau 42,5 Prozent und Puschaddel-Freitag 23,6 Prozent der Stimmen erhalten. In der zweiten Runde reicht eine einfache Mehrheit aus. Zur Wahl aufgerufen waren insgesamt etwa 175.000 Lübeckerinnen und Lübecker. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 27,1 Prozent - im Vergleich zu den vergangenen Wahlen sehr niedrig. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 07:00 Uhr

Kultureinrichtungen in SH sollen klimagerecht werden

Zwei Klimamanagerinnen vom Land machen im Moment nach und nach Museen, Kunsthallen oder Theater in Schleswig-Holstein klimagerecht. Sie erstellen bis Ende 2024 ein Klimaschutzkonzept, das auf viele Einrichtungen anwendbar sein soll. Das Nordkolleg Rendsburg setzt bereits auf Nachhaltigkeit, auf dem Parkplatz des Geländes stehen zwei Ladesäulen für E-Autos. Die Kunsthalle Kiel ist seit Ende September bis 2028 geschlossen, um unter anderem den Wärme- und Stromverbrauch zu reduzieren. Nach Angaben der Direktorin Anette Hüsch wird es LED-Lampen geben, es wird eine Photovoltaikanlage angebracht, außerdem achtet die Kunsthalle auf eine Wieder- und Mehrfachverwendung von Materialien. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 07:00 Uhr

Verletzter bei Dachstuhlbrand in Melsdorf

Bei einem Dachstuhlbrand in Melsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein Mensch verletzt worden. Laut Feuerwehr waren in der Nacht zum Montag etwa 70 Helferinnen und Helfer aus Melsdorf, Ottendorf und Flintbek im Einsatz. Am Montagmorgen liefen noch Nachlöscharbeiten. Der Rettungsdienst brachte alle vier Bewohnerinnen und Bewohner - darunter zwei Kinder - vorsorglich in ein Krankenhaus. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 06:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW erkämpft Sieg gegen Stuttgart

Die Handballer vom THW Kiel haben mit einem 36:31-Erfolg beim TVB Stuttgart am Sonntagabend den dritten Bundesliga-Sieg in Folge gefeiert. Dabei ging der THW erst in der 42. Minute mit dem 23:22 durch Magnus Landin erstmals in Führung. Kiels Schwede Eric Johansson war mit acht Treffern bei nur einem Fehlversuch der erfolgreichste Torschütze für Kiel. Mit nun 18:10 Punkten und damit fünf Zählern Rückstand auf die Topteams aus Magdeburg und Berlin bleibt der THW auf Rang fünf der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 06:00 Uhr

A7 bei Bordesholm wieder frei

Nach der Montage einer Behelfsbrücke ist die Autobahn zwischen Warder und Bordesholm (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) seit dem frühen Montagmorgen wieder befahrbar. Laut Autobahn GmbH wurde die Strecke um 1 Uhr für den Verkehr freigegeben. Noch in diesem Jahr sollen Autos über die Behelfsbrücke fahren können. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 05:30 Uhr

Wetter: Bedeckt und nass bei 2 bis 5 Grad

Heute bleibt es überwiegend bewölkt. Zeitweise regnet es, teilweise ist auch Schnee oder Schneeregen möglich. Von der Ostsee bis Nordfriesland lassen die Niederschläge nach. Die Temperaturen steigen auf maximal 2 Grad in Malente (Kreis Ostholstein) und 5 Grad auf Amrum. Dazu weht stark böiger, an den Küsten starker und in Böen zunehmend stürmischer Wind aus Südost, später Nordost. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.11.2023 | 08:00 Uhr