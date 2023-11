Kindesmissbrauch-Prozess: Sechseinhalb Jahre Haft Stand: 27.11.2023 17:37 Uhr Am Montag wurde vor dem Landgericht Kiel ein 72-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen. Unter den Opfern sind sein Patenkind sowie Nachbarskinder.

Das Landgericht in Kiel hat den Rentner aus dem Kreis Segeberg zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in mindestens 273 Fällen Kinder sexuell missbraucht hat. Unter den Opfern, das jüngste war zwei Jahre alt, waren sein Patenkind und die Nachbarskinder, so das Gericht. Der Mann hat zudem seine Taten gefilmt und die Videos weiterverbreitet.

Das Gericht attestierte dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit. Laut einem psychiatrischen Gutachten hat der Mann keine oder kaum soziale Kontakte gehabt, so die Richterin. Außerdem sei er gesundheitlich beeinträchtigt. Das Gericht hat sich gegen eine anschließende Sicherungsverwahrung entschieden, da der Angeklagte einer Therapie zugestimmt hat.

Hinweis kam aus den USA

Der 72-Jährige war nach einem Hinweis vom Zentrum für vermisste und missbrauchte Kinder aus den USA im vergangenen Jahr festgenommen worden. Als die Beamten sein Haus durchsuchten, fanden sie zahlreiche Datenträger mit Aufnahmen von Kindesmissbrauch. In der Anklageschrift wurden ihm fast 500 Fälle vorgeworfen. Der Angeklagte gab die Vorwürfe im Prozess zu. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer vergangene Woche zehn Jahre und neun Monate Gefängnis für den Mann gefordert.

