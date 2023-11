Stand: 27.11.2023 11:42 Uhr Was tut die Kulturszene im Norden für den Klimaschutz?

Die Kulturbranche im Norden bemüht sich um mehr Nachhaltigkeit. Insgesamt ist der Anteil der Kultur am Klimawandel im Vergleich zur Energiebranche oder der Industrie zwar klein, aber Veranstaltungen oder Museen mit hohem Energieverbrauch tragen durchaus zum Klimawandel bei. Was tut die Kulturszene dagegen? Und wie positioniert sie sich inhaltlich und künstlerisch zu den drängenden Fragen des Klimawandels? Antworten dazu in einem crossmedialen NDR Themenschwerpunkt "Kultur und Klima".