DAK: Weniger junge Menschen wegen Alkoholvergiftung in Kliniken

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen einer Alkoholvergiftung in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt werden, geht offenbar weiter zurück. Laut Krankenkasse DAK wurden im vergangenen Jahr etwa 360 Jungen und Mädchen behandelt - ein Prozent weniger als 2021. Das ist nach Angaben der Krankenkasse der fünfte Rückgang in Folge. Sorge bereitet der Kasse allerdings ein Anstieg der Fälle um fast ein Drittel bei den 15 bis 19 Jahre alten Mädchen. Land und DAK haben angekündigt, ihre Aufklärungskampagne gegen Alkoholmissbrauch fortzusetzen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 09:00 Uhr

Schnee und Glätte in Schleswig-Holstein

Die Polizei warnt vor glatten Straßen im Norden. In vielen Teilen des Landes hat es in der Nacht geschneit. Nach Angaben der Leitstellen hat es bereits einige Unfälle gegeben, unter anderem auf der A1. Dabei blieb es aber bis jetzt bei Blechschäden. Autofahrer sollten weiter vorsichtig fahren. Örtlich kann es immer wieder Schnee oder Schneeregen geben. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 06:30 Uhr

Studie: In SH fehlen mehr als 15.000 Kita-Plätze

In Schleswig-Holstein fehlen 15.600 Kita-Plätze, um die Nachfrage der Eltern zu decken. Das belegt eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung. Zwar werden seit Jahren im Land Kitas gebaut, doch alle suchenden Mütter und Väter werden wohl erst im Jahr 2030 einen Platz für ihr Kind finden. Außerdem wird nach den Berechnungen aktuell etwas mehr als die Hälfte der Kita-Kinder in Schleswig-Holstein nicht nach dem empfohlenen Personalschlüssel betreut. Das bedeutet: In den Krippengruppen ist eine vollzeitbeschäftige Fachkraft rechnerisch für zu viele Kinder zuständig. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 06:30 Uhr

Zwei Verletzte nach Feuer in Ameos Klinikum in Neustadt

Im Ameos Klinikum in Neustadt in Holstein ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr geriet ein Mülleimer in Brand. Zwei Menschen atmeten zu viel Rauch ein und wurden behandelt. Patienten und Mitarbeiter mussten die Station verlassen, bis sie belüftet war. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 07:00 Uhr

Gewaltsamer Tod in Aumühle: Urteil im Prozess erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau aus Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird heute das Urteil erwartet. Vor dem Amtsgericht Ratzeburg muss sich der Ehemann wegen Totschlags verantworten. Er soll laut Anklage seine Frau im März dieses Jahres nach einem Streit erwürgt haben. Die Leiche wickelte er in eine Abdeckplane und legte sie ins Schlafzimmer. Anschließend wählte er den Notruf und gab an, seine Frau getötet zu haben. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Vor Gericht ließ er erklären, dass er aus Notwehr gehandelt habe. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 06:00 Uhr

Geflügelpest im Kreis Schleswig-Flensburg ausgebrochen

In der Gemeinde Selk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Wochenende die Geflügelpest ausgebrochen. Nach Angaben der Kreisverwaltung mussten in dem Betrieb 4.000 Legehennen vorsorglich getötet werden. Es wurde eine Sperrzone eingerichtet. Die Überwachungszone von zehn Kilometern reicht bis in den Kreis Rendsburg-Eckernförde. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 05:30 Uhr

Kaum Auswirkungen in SH durch GEW-Warnstreik

Bundesweit legen heute Erzieher, Lehrer und Dozenten ihre Arbeit nieder, auch in Schleswig-Holstein. Sie fordern ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Zu dem Warnstreik hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, aufgerufen. Mehr als 100 Streikende aus Schleswig-Holstein fahren zu einer zentralen Kundgebung nach Hamburg, so die Gewerkschaft. Die geht davon aus, dass sich der Warnstreik kaum auf die Schulen auswirken wird. Es sind eher die Kitas betroffen, die bleiben aber auch fast alle offen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 06:00 Uhr

Lebensmittelhersteller KBB Sweets ruft "Hot Chips" zurück

Aufgrund von einer teilweise sehr hohen Konzentration von Capsaicin hat der Lebensmittelhersteller KBB Sweets sein Produkt "Hot Chip Challenge" zurückgerufen. Die Warnung betrifft vier Bundesländer - darunter auch Schleswig-Holstein. Das Produkte könnte Haut- oder Schleimhautreizungen sowie Übelkeit, Erbrechen und Kreislaufbeschwerden verursachen. Die Verpackung der "Hot Chip Challenge" enthält einen einzigen extrem scharfen Chip. Gewürzt sind die Chips mit der schärfsten Chili-Sorte der Welt. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 19:00 Uhr

Wetter: In Teilen des Landes fällt Schnee

In Teilen des Landes hat es über Nacht geschneit. Auch heute im Laufe des Tages sind im Südosten noch Schneeschauer möglich. Von Norden her lockert es auf. Am Abend verdichten sich die Wolken wieder - und in Dithmarschen fällt Schnee. Die Höchstwerte liegen bei minus einem Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis plus einem Grad in Kellenhusen (Kreis Ostholstein).

