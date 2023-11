Stand: 24.11.2023 08:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dorsch-Fangverbote in der Ostsee: Forscher entwickeln KI-System für Fischer

Im nächsten Jahr wird es Fischereien weiterhin verboten sein, Dorsch in der westlichen Ostsee zu fangen. Darauf hatten sich die EU-Fischereiminister erst im Oktober geeinigt. Aktuell darf Dorsch nur als Beifang in den Netzen landen. Daher testen Forscher derzeit in der Ostsee ein System mit künstlicher Intelligenz. Das soll mithilfe von Kameras bereits unter Wasser die verschiedenen Fischarten im Netz erkennen. Ein smartes Netz soll Teile des Fangs anschließend freisetzen. Die Wissenschaftler rechnen damit, dass der Prototyp des KI-Systems in zwei Jahren einsatzbereit ist. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:00 Uhr

Geldautomat in Flensburg gesprengt

Unbekannte haben in der letzten Nacht in Flensburg versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Das Einkaufszentrum Citti-Park ist nach Polizeiangaben deshalb aktuell für Besucher gesperrt. Die Kriminalpolizei untersucht den Bereich. Die Explosion ereignete sich laut Leitstelle gegen 3.45 Uhr. Weitere Details sind noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:00 Uhr

Cannabis-Plantage in Achtrup gefunden

In einer Halle in Achtrup im Kreis Nordfriesland hat die Polizei 50 Kilogramm Cannabis und 900 Marihuana-Pflanzen entdeckt. Die Drogen waren nach Angaben der Ermittler schon abgepackt und teilweise für den Verkauf vorbereitet. Gegen den 42 Jahre alten mutmaßlichen Betreiber der Anlage wird nun ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 06:30 Uhr

Zahlreiche Fährausfälle am Freitag

Die Sturm- und Hochwasserankündigungen sorgen auch heute dafür, dass auf der Nordsee zahlreiche Fähr-Verbindungen ausfallen. Zwischen Schlüttsiel und den Halligen im Kreis Nordfriesland fahren gar keine Fähren. Ebenso zwischen Helgoland (Kreis Pinneberg) und Cuxhaven. Bei den Verbindungen zwischen Dagebüll und Amrum ändern sich die Abfahrtszeiten. Gleiches gilt für die Fähre, die nach Pellworm fährt. Der Deutsche Wetterdienst sagt, dass die Sturmböen teilweise 65 bis 75 Kilometer pro Stunde erreichen werden - es handle sich jedoch um einen normalen Herbststurm. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 06:00 Uhr

Erneut Warnstreiks am UKSH am Freitag

Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zum Warnstreik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) aufgerufen. Demnach sollen die Mitarbeitenden in Kiel und in Lübeck heute ihre Arbeit niederlegen. Der Warnstreik startet zu Schichtbeginn und soll den ganzen Tag dauern. Die Gewerkschaft erklärte, dass die Notfallversorgung gesichert sei. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 05:30 Uhr

Carport in Ellerhoop abgebrannt

In der Dorfstraße in Ellerhoop im Kreis Pinneberg ist gestern Abend ein Carport mit zwei Autos abgebrannt. Nach Angaben der Leitstelle konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen auch das angrenzende Wohnhaus in Brand setzten. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 06:30 Uhr

Landtag beschließt Haushaltsnotlage für 2023 und 2024

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat gestern offiziell die Haushaltsnotlage für dieses und das kommende Jahr festgestellt. SPD und SSW stimmten dem Antrag von CDU und Grünen zu, die FDP übte dagegen scharfe Kritik und warf der schwarz-grünen Koalition Verfassungsbruch vor. Eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht ist dennoch unwahrscheinlich, da dazu zwei Fraktionen nötig wären. Durch die Feststellung der Notlage können wieder Mittel aus Notkrediten fließen, beispielsweise für die Krankenhausfinanzierung oder den Schulbau. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in der vergangenen Woche hatte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) alle Zahlungen aus Notkrediten im Land gestoppt. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 06:00 Uhr

A7: Vollsperrung ab heute Abend

Laut Autobahn GmbH wird die A7 heute zwischen Warder und Bordesholm (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) ab 20 Uhr komplett gesperrt.Die Sperrung gilt bis Montagfrüh. Die Umleitung führt über die A215 und die A210. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 05:30 Uhr

Wetter: Gelegentlich Schauer, teilweise mit Schnee vermischt

Heute ist es wolkig mit einigen Schauern - teilweise kräftig und auch gewittrig. Örtlich vermischt sich der Regen mit Graupel oder Schnee. Vor allem im Binnenland wird es zwischendurch trockene Abschnitte und gelegentlich etwas Sonne geben. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 4 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 6 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Zunächst weht mäßiger West- bis Nordwestwind. Im Tagesverlauf frischt dieser auf, mit stürmischen Böen - bei kräftigen Schauern sind Sturmböen möglich. An der Nordsee gibt es zeitweise schwere Sturmböen, auf den Inseln sind orkanartige Böen möglich. An der Nordsee sowie an der Elbe wird eine Sturmflut mit Pegeln um 1,5 Meter über dem normalen Hochwasser erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.11.2023 | 08:00 Uhr