In Hamburg und an der Nordseeküste hat eine Sturmflut bereits in der Nacht zu Freitag viel Wasser an Land und Küsten gedrückt. In Hamburg war die Elbe auf 3,62 Meter über Normalnull gestiegen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte. Dadurch ist auch der Hamburger Fischmarkt überspült worden. Der Parkplatz vor der Fischauktionshalle sowie der Parkplatz im Stadtteil Övelgönne liefen voll. In den Mittagsstunden stieg das Hochwasser in Hamburg-St. Pauli dann sogar auf 4,02 Meter. Die Sturmflutwarnung ist inzwischen aufgehoben. Die Wasserstände an der Elbe sollen nun wieder sinken.

Wind soll ab dem Nachmittag nachlassen

Der Wind soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) an der Küste Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen und ab dem Nachmittag nachlassen. Samstag soll sich die Wetterlage den Angaben zufolge beruhigen. Weil das Sturmtief "Niklas" kältere Polarluft mit sich bringt, kann es jedoch am Wochenende im Bergland zu weiterem Schneefall kommen. Im Harz ist der erste Schnee bereits gefallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet weitere Schneefälle.

Unfälle auf der A27 wegen Hagelschauern

Plötzliche Hagelschauer haben auf der Autobahn 27 im Landkreis Cuxhaven mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Am Freitagmorgen seien zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Debstedt insgesamt drei Unfälle wegen Hagels gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen, außerdem kam es zu hohen Sachschäden. Die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven wurde halbseitig gesperrt. Ein weiterer Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel - auch dort kam es zu starken Hagelschauern.

Fährbetrieb zu und von den Ostfriesischen Inseln eingeschränkt

Reisende müssen wegen des Sturms mit Einschränkungen im Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln rechnen. Die Deutsche Bahn stellt den Fährverkehr von und nach Wangerooge heute wegen der angekündigten Sturmfluten komplett ein. Am Samstag sollen die Fähren ebenfalls teilweise ausfallen oder zu anderen Zeiten fahren.

Nachdem die Fähren zwischen dem Festland und Spiekeroog am Donnerstag teilweise zu anderen Uhrzeiten abgelegt hatten, verkehren sie heute gar nicht. Samstag sollen sie wieder fahren.

Auch in Schleswig-Holstein fallen Fähren aus

Einschränkungen im Fährbetrieb sind auch in Schleswig-Holstein zu spüren: Die Fähren zwischen Schlüttsiel und den Halligen stellen laut Reederei ihren Betrieb ein, ebenso wie jene nach Langeneß. In Kiel fiel der Fährbetrieb ebenfalls aus - dort allerdings wegen Niedrigwassers aufgrund des starken Westwinds.

Leichte Sturmfluten bis zu zehnmal in der Saison

Laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz treten leichte Sturmfluten nach dem langjährigen Mittel statistisch bis zu zehnmal in der Saison zwischen September und April auf. Sie sind keine größere Herausforderung für den Küstenschutz.

