Flensburg: Geldautomaten im Citti-Park gesprengt Stand: 24.11.2023 12:25 Uhr Im Flensburger Citti-Park in der Lilienthalstraße sind in der vergangenen Nacht zwei Geldautomaten gesprengt worden. Die Täter waren gewaltsam durch den Haupteingang eingedrungen. Erste Bereiche des Einkaufszentrums sind seit Mittag wieder geöffnet.

Unbekannte haben in der Nacht von gestern auf heute versucht, zwei Geldautomaten zu sprengen. Die Explosion ereignete sich laut Leitstelle gegen 3.45 Uhr. Von außen sind zwar keine Schäden am Gebäude zu erkennen, doch laut Polizei löste in Folge der Detonation die Sprinkleranlage des Einkaufszentrums aus - es entstand ein Wasserschaden.

Keine Einsturzgefahr - Einkaufszentrum ist zum Teil geöffnet

Die Kriminalpolizei untersuchte am Vormittag den Bereich rund um die Sprengung - auch der Kampfmittelräumdienst war vor Ort. Obwohl sich der Parkplatz zusehends mit Kunden und Mitarbeitenden füllte, musste das Einkaufszentrum den gesamten Vormittag geschlossen bleiben. Nachdem ein Sachverständiger eine Einsturzgefährdung ausschließen konnte, öffneten Teile der Einkaufspassage um 12.30 Uhr. Geöffnet sind aktuell der Citti-Markt sowie der südliche Trakt, andere Bereiche sind zum Teil noch geschlossen.

Laut Polizei hatten sich die Täter durch den verschlossenen Haupteingang gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. Die Polizei sucht jetzt nach einem schwarzen BMW mit Flensburger Kennzeichen, den die Täter wohl benutzt haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg