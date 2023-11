Nordkirche: Landessynode tagt in Lübeck-Travemünde Stand: 24.11.2023 21:16 Uhr Am Freitag und Sonnabend kommt die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zusammen. Angesichts des Hamas-Terrors und wachsendem Antisemitismus in Deutschland will sich die Nordkirche solidarisch zeigen.

Die zweitägige Sitzung wurde mit einem Auftaktgottesdienst am Freitag in der St. Lorenz Kirche in Lübeck-Travemünde eröffnet. Krieg und Terror im Nahen Osten sollen laut Synode im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. Mit Yuriy Kadnykov, dem mecklenburgischen Landesrabbiner, hielt erstmals ein jüdischer Geistlicher die Predigt beim Auftaktgottesdienst. Ein Novum, so Dieter Schulz, leitender Pressesprecher der Nordkirche. Bisher habe die Landessynode einen Landesrabbiner lediglich als Gast begrüßt.

Beim anschließenden Auftakt der Synode betonte Synodenpräses Ulrike Hillmann die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands mit Israel. Es beschäme sie, dass nach dem barbarischen Überfall der Hamas auf israelische Zivilisten in Deutschland antisemitische Äußerungen gefallen seien und es verbale wie tätliche Übergriffe auf jüdische Mitbürger gegeben habe. "Dieser Gottesdienst ist das Herzstück unserer Tagung", sagte Hillmann. "Wir gedenken gemeinsam der Toten und Verletzten und der entführten Geiseln. Wir wollen deutlich machen und spüren, wie nötig auch unsere Gesellschaft Zusammenhalt braucht - gegen Spaltung und Polarisierung."

Christen und Muslime im Dialog

Außerdem wird der christlich-muslimische Dialog die Landessynode beschäftigen. Im Rahmen der sogenannten Kunsttage hat die Nordkirche ein Begegnungsprojekt für christliche und muslimische Jugendliche gestartet. Der Beauftragte der Nordkirche, Pastor Sönke Lorberg-Fehring wollte am Freitagabend über seine Abende mit den jungen Menschen beider Glaubensgemeinschaften berichten. Am Sonnabend soll die Synodentagung mit einem Reisesegen zu Ende gehen.

Die Landessynode ist das Kirchenparlament der Nordkirche. Die Synodalen tagen dreimal im Jahr, ihre Beschlüsse und Stellungnahmen gelten als Leitlinien für die Nordkirche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.11.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck