"Gewalt kommt nicht in die Tüte": Bäckereien in SH starten Aktion

Knapp 40 Bäckereibetriebe in Schleswig-Holstein starten heute die Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte". Auf speziell bedruckten Tüten ist in dieser Woche unter anderem die Nummer des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" zu finden, die 116 016. Laut Bundeskriminalamt wird in Deutschland etwa alle zwei Minuten ein Mensch Opfer häuslicher Gewalt, meistens sind es Frauen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 06:00 Uhr

Lübeck: Prozess gegen Geldautomatensprenger

Vor dem Lübecker Landgericht startet heute ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger. Der 22-Jährige soll zusammen mit bisher unbekannten Komplizen vor einem halben Jahr in einem Einkaufszentrum in Oststeinbek (Kreis Stormarn) zwei Bankautomaten aufgesprengt haben. Etwa 190.000 Euro haben sie laut Staatsanwaltschaft aus den Automaten gestohlen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 06:00 Uhr

Warnstreik an der Kieler Christian-Albrechts-Universität

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben zu einem Warnstreik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel aufgerufen. Sie fordern für die Tarifbeschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld. Studentisch Beschäftigte sollen außerdem nach Ansicht der Gewerkschaften einen eigenen Tarifvertrag bekommen. Beides lehnen die Arbeitgeber bisher ab. Am Nachmittag ist an der Uni auch eine Kundgebung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 06:00 Uhr

Wieder freie Fahrt auf der A7

Die Sperrung auf der Autobahn 7 inklusive Elbtunnel ist aufgehoben Die Strecke zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark ist damit zum Berufsverkehr wieder frei. Das hat die Verkehrsleitzentrale am Morgen bestätigt. Auf dem Abschnitt war am Wochenende im Zusammenhang mit dem A7-Ausbau gebaut worden. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 06:00 Uhr

Land gibt Millionen für Sanierung des Wikingecks in Schleswig

Der Kreis Schleswig-Flensburg bekommt Geld vom Land für die Sanierung des Wikingecks. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will am Morgen einen Scheck in Höhe von gut 2,4 Millionen Euro überreichen. Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen laut Kreis bei gut 22 Millionen Euro. Deshalb streitet sich der Kreis schon seit längerem mit dem Bund. Der Boden ist durch eine ehemalige Teerpappenfabrik verseucht. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 07:00 Uhr

NDR unterstützt "Hand in Hand für Norddeutschland"

Jedes Jahr unterstützt der NDR mit der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gemeinnützige Projekte. Partner in diesem Jahr ist die Lebenshilfe. Sie setzt sich für Menschen mit geistiger Behinderung und deren Familien ein. Mit den Spenden sollen laut Lebenshilfe Projekte unterstützt werden, von denen viele die Inklusion fördern wollen. Es geht zum Beispiel um Reittherapie oder um größere Sportveranstaltungen. Die Benefizaktion beginnt am 4. Dezember. Spenden werden zu 100 Prozent für die Projekte verwendet. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 07:00 Uhr

Rendsburg: Teil- und Vollperrungen des Kanaltunnels

Aufgrund von Wartungsarbeiten am Kanaltunnel in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird die Oströhre heute und morgen und die Weströhre am 22. und 23. November jeweils tagsüber gesperrt. Der Verkehr wird einspurig in beide Richtungen durch die jeweils freie Röhre geführt. An den Tagen kann es zudem um 8.30 Uhr und 15.30 Uhr für jeweils 30 Minuten zu einer Vollsperrung kommen. In der Nacht vom 21. auf den 22. November ist der Kanaltunnel zwischen 21 Uhr und 5 Uhr voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Wetter: Meist trocken, ab und zu Regen

Heute gibt es an der Elbe dichte Wolken und zeitweise Regen. Ansonsten können sich die Schleswig-Holsteiner aber auch über längere trockene Phasen freuen. Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Höchstwerte erreichen 8 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und 11 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg).

