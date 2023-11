Bahnstrecke Hamburg-Lübeck wird 2027 gesperrt Stand: 20.11.2023 13:18 Uhr Bevor die neue S4 in Hamburg in Betrieb gehen kann, wird die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck 2027 für eine Grundsanierung voll gesperrt. Für fünf Monate werden Züge über Mölln und Büchen umgeleitet.

Für Pendler und Pendlerinnen, Fernreisende und den Güterverkehr droht eine lange Geduldsprobe: Nach den Vollsperrungen der Strecken Hamburg-Berlin und Hamburg-Hannover wird 2027 auch zwischen Hamburg und Lübeck der Betrieb komplett eingestellt.

Bau der S4 liegt im Zeitplan

Fünf Monate lang, von Juli bis Dezember, werden alle Züge über Büchen, Mölln und Ratzeburg nach Lübeck fahren. Am Ende dieser Bauarbeiten soll in Hamburg das erste Teilstück der neuen S4 in Betrieb gehen - zwischen Hauptbahnhof und Rahlstedt. Dieses Projekt liegt bisher laut der Projektleiterin Amina Karam im Zeit- und Kostenplan.

Digitale Steuertechnik wird eingebaut

In Wandsbek liegen die ersten drei Gleiskilometer, es werden Weichen, Signale und Lärmschutzwände gebaut. Um die Arbeiten zu bündeln, hat die Bahn jetzt die Generalsanierung der Strecke Hamburg-Lübeck vorgezogen. Während der Vollsperrung wird unter anderem neue, digitale Steuerungstechnik eingebaut. Aber auch Gleise und sämtliche Bahnhöfe an der Strecke werden saniert.

Die neue Hamburger S-Bahn-Linie 4 soll später Hamburg und Bad Oldesloe verbinden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr