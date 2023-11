Stand: 21.11.2023 06:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

84-Jähriger gerät mit Auto auf U-Bahngleisen

Ein 84 Jahre alter Autofahrer ist in Ahrensburg (Kreis Stormarn) am Montagabend mit seinem Auto auf die Gleise der U1 geraten. In Richtung U-Bahnhof Schmalenbeck legte der Senior laut Polizei 500 Meter mit seinem Wagen zurück. Ein Zugführer sah das Auto und konnte rechtzeitig eine Bremsung einleiten. Der Autofahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die sieben Fahrgäste der U-Bahn blieben den Angaben zufolge unverletzt. Warum der 84-Jährige auf die Gleise geriet, ist noch unklar. Die Strecke der U1 war mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 07:00 Uhr

Neue Flüchtlingsunterkunft in Kiel

In Kiel ist eine neue Landesunterkunft für bis zu 600 Flüchtlinge in Betrieb genommen worden. Zunächst werden laut Sozialministerium etwa 100 Flüchtlinge in der Unterkunft Platz finden. Mit der Eröffnung dieser Erstaufnahmeeinrichtung steigt die Aufnahmekapazität in Schleswig-Holstein auf bis zu 8.600 Plätze. Ziel sei es, 10.000 Plätze im Land für die Erstaufnahme zu erreichen, hieß es. Zur Zeit sind rund 5.700 Plätze in den Unterkünften des Landes belegt. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 06:00 Uhr

Keine Impfmüdigkeit in Schleswig-Holstein

Angesichts der aktuellen Corona-Welle ruft der Kassenärzte-Chef Andreas Gassen vor allem Risikogruppen dazu auf, sich impfen zu lassen. Viele Menschen in Deutschland seien mittlerweile aber impfmüde, sagte Gassen. In weiten Teilen Schleswig-Holsteins sieht das anders aus. Der Apothekerverband berichtet, dass zum Beispiel in Ostholstein viel Impfstoff bestellt werde. Auch Arztpraxen in Stormarn und Lübeck vermelden einen großen Andrang. Landesweit hat die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein in den vergangen zwei Monaten fast 170.000 Covid-Impfungen gezählt. Und mehrere Mediziner wollen jetzt doch wieder mehr Impf-Sprechstunden anbieten, sagt der Hausärzteverband, weil die Nachfrage so groß sei. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 06:00 Uhr

Nasse Felder in SH machen Landwirten Probleme

Viele Felder und Äcker in Schleswig-Holstein sind momentan überschwemmt oder zumindest sehr nass. Für die Landwirte wird das immer mehr zum Problem. Laut Bauernverband klagen viele Landwirte darüber, ihre Saat noch nicht ausbringen zu können. Die Landwirtschaftskammer spricht von außergewöhnlich viel Regen im Oktober und November - die Folgen sind noch nicht absehbar. Einige Landwirte mussten beispielsweise ihre Kühe drei bis vier Wochen früher reinholen. Ein weiteres Problem: Längere Stallzeit bedeutet auch mehr Mist und Gülle. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken am Himmel

Bis zum Mittag gibt es in Schleswig-Holstein dichte Bewölkung. Auch zum Nachmittag ist der Himmel meist grau. Es soll aber laut Deutschem Wetterdienst überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad in Rendsburg und Lübeck.

