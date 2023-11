Prozessauftakt nach Geldautomatensprengungen in Oststeinbek Stand: 20.11.2023 05:00 Uhr Vor dem Landgericht in Lübeck startet heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger. Der 22-Jährige aus den Niederlanden soll mit bisher unbekannten Komplizen im März zwei Geldautomaten aufgesprengt haben.

In der Nacht zum 20. März soll der Angeklagte gemeinsam mit bisher unbekannten Komplizen zwei Bankautomaten in einem Einkaufszentrum in Oststeinbek (Kreis Stormarn) aufgesprengt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnten sie dabei etwa 190.000 Euro erbeuten. Bei der Sprengung wurden damals laut eines Sprechers der Leitstelle mehrere Geschäfte beschädigt.

Nach der Sprengung fehlte zunächst jede Spur von den Tätern. Wenige Stunden später fiel einer Polizeistreife in Niedersachsen auf der A1 ein Audi auf. Als die Beamten ihn anhalten wollten, raste der Fahrer los. Erst ein Nagelband konnte den Wagen zum Stehen bringen. Die Insassen flohen zu Fuß weiter und entkamen. Weil sich im Kofferraum des Fluchtautos Sprengstoff befand, vermuteten die Ermittler, dass es sich bei den Insassen um Geldautomatensprenger handeln könnte. Einige Tage später führten weitere Ermittlungen zum Angeklagten.

