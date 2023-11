Bäckereien starten Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte" Stand: 20.11.2023 07:43 Uhr "Gewalt kommt nicht in die Tüte" ist eine Aktion, die seit Jahrzehnten in Schleswig-Holstein stattfindet. Knapp 40 Bäckereien wollen das Hilfe-Telefon "Gewalt gegen Frauen" bekannter machen.

In dieser Woche bekommen die Kunden und Kundinnen in den 40 Betrieben spezielle Brötchentüten. Auf ihnen ist die Telefonnummer 116 016 zu lesen: Unter dieser Nummer bekommen Menschen Hilfe, die unter häuslicher Gewalt leiden. "Die Brötchentüten können so eine Art trojanisches Pferd sein, das die Info zum Hilfsangebot unauffällig in betroffene Haushalte schleusen kann", erklärt einer der teilnehmenden Bäcker. Die Nummer ist in diesem Jahr kürzer geworden. Die bisherige Rufnummer (08000) 116 016 bleibt bis auf weiteres parallel bestehen.

BKA: Alle zwei Minuten ein Fall von häuslicher Gewalt

Betroffene Haushalte gibt es viele: Nach Angaben des Bundeskriminalamtes wird in Deutschland rund alle zwei Minuten ein Mensch Opfer häuslicher Gewalt. In den allermeisten Fällen richtet sich die Gewalt gegen Frauen. Das Bundeskriminalamt sagt, dass beinahe jeden Tag ein Partner oder Ex-Partner versuche, eine Frau zu töten.

Aktion startete vor 20 Jahren im Kreis Pinneberg

Die Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte" startete bereits vor 20 Jahren im Kreis Pinneberg. Die Ideengeberin Dora Beckmann freut sich, dass das Projekt so nachhaltig ist und noch immer - inzwischen sogar landesweit - stattfindet. "Glücklich bin ich aber erst, wenn wir solche Aktionen gar nicht mehr brauchen", sagt Dora Beckmann.

Bäckerei Dwenger: "Wir erreichen mit der Tüte viele Menschen"

Bäckerei Dwenger aus Pinneberg macht aus Überzeugung mit. Geschäftsführer Jörn Dwenger ist sich sicher, dass mit der Tüte und der abgebildeten Telefonnummer sehr viele Menschen erreicht werden können: "Die Bäcker haben ja wahnsinnig viele Kundenkontakte am Tag. Und wenn jeder die Tüte in diesem Zeitraum einsetzt, dann kriegen wir ja einen enormen Informationsfluss wieder in die Gesellschaft rein." Es sei wichtig, das Thema "Häusliche Gewalt" in diesen Zeiten aufrecht zu erhalten, sagte Dwenger.

