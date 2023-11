Stand: 07.11.2023 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein angekündigt. Unter anderem die Mitarbeiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Eine Demonstration startet um 11 Uhr in Schleswig. Die Gewerkschaft erwartet 300 Teilnehmende. Auch Mitarbeitende an der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen), an der Europa Universität Flensburg und zum Teil am Schloss Gottorf (Kreis Schleswig-Flensburg) sind zum Streik aufgerufen. Ver.di fordert unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst - mindestens aber 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 06:00 Uhr

Bund-Länder-Treffen: Günther zufrieden

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigt sich nach Bund-Länder-Treffen zufrieden. Ein Ergebnis ist, dass die Leistungen für Asylbewerber einschränkt werden sollen, wenn sie mehr als eineinhalb Jahren in Deutschland sind. Der Bund soll sich außerdem stärker an den Kosten für die Unterbringung Geflüchteter beteiligen. Außerdem kündigte Günther Beratungen darüber an, wie sich der Bund an den Folge-Kosten der Sturmflut in Schleswig-Holstein beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 06:00 Uhr

Mehrheit zufrieden mit Demokratie als Staatsform

In Norddeutschland ist mehr als jeder Zweite zufrieden mit der Demokratie als Staatsform. Das hat eine Umfrage von #NDRfragt ergeben. Die aktuelle Regierung schneidet im Moment jedoch schlechter ab. Nur etwa ein Viertel findet, dass die Ampel-Koalition gute Arbeit leistet. Besonders schlecht hat der Umgang der Regierung mit den Themen Migration, soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit abgeschnitten. Viele der Befragten wünschten sich mehr Transparenz. Mit der Landesregierung von Schleswig-Holstein sind laut Umfrage dagegen mehr als zwei Drittel der Menschen zufrieden. Die der Umfrage sind nicht repräsentativ, aber aussagekräftig. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 06:00 Uhr

Hoher Krankenstand in Schleswig-Holstein

Laut einer Auswertung der Krankenkasse DAK ist die Zahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 Prozent gestiegen. Auch die Gesamtzahl der Krankschreibungen ist gestiegen. Der Krankenstand stieg von 4,3 auf 5,3 Prozent. Im Durchschnitt hat nach Auswertung jeder Arbeitnehmer von Juli bis September fünf Tage am Arbeitsplatz gefehlt. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 05:30 Uhr

Klagen in Wedel: Straßenreinigungsgebühren teils um 1.500 Prozent erhöht

In Wedel (Kreis Pinneberg) sind Mitte des Jahres die Straßenreinigungsgebühren deutlich erhöht worden, zwischen 300 und 1.400 Prozent. Dabei gibt es zum Teil große Unterschiede selbst bei direkten Nachbarn mit gleich großen Häusern. Das hat nach Angaben der Verwaltung gut 500 Widersprüche von Anwohnerinnen und Anwohnern nach sich gezogen, rund zehn haben vor dem Verwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) geklagt. Laut Stadt würden die Anpassungen vorherige Ungerechtigkeiten beseitigen. Zudem sorgen gestiegene Betriebs-, Personal- und Entsorgungskosten dafür, dass die Gebühren insgesamt nach oben angepasst werden mussten, so die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 20:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Heute gibt es an den Küsten Böen und zeitweise Schauer. Die Höchstwerte erreichen 11 Grad. Zwischenzeitlich lockern die Wolken auf und es kommt zu einzelnen Gewittern. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 07:00 Uhr

