Sylt: Züge rollen nach Unfall wieder zwischen Insel und Festland

Stand: 07.11.2023 13:32 Uhr

Die Bahnstrecke zwischen Sylt und dem Festland ist wieder frei. Der erste Autozug hat den Bahnhof in Westerland auf Sylt in Richtung Festland verlassen. Am Vormittag war bei Morsum ein Autozug mit einer Kuhherde kollidiert.