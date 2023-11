Umfrage: Ohne Wohlstand kaum Zufriedenheit mit Demokratie Stand: 06.11.2023 20:00 Uhr Die deutsche Demokratie funktioniert gut, sagt die knappe Mehrheit in einer #NDRfragt-Umfrage. Ist die eigene wirtschaftliche Lage schlecht, überwiegt die Unzufriedenheit. Die Befragten fordern mehr Mitsprache und weniger Lobbyismus.

von Lisa Göllert, Patrick Reichelt

Ob Inflation, Migrationsdebatte, Klimawandel oder der Umgang mit internationalen Krisen - die Politik in Deutschland steht vor einigen Herausforderungen. Was sagt die #NDRfragt-Community: Ist unsere Demokratie dafür derzeit ausreichend gewappnet?

Ja, sagt über die Hälfte der Befragten in Norddeutschland. Allerdings ist die Mehrheit nur knapp. Nur etwas weniger als die Hälfte ist hingegen nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Und je nach Bundesland und Selbsteinschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage dominiert die Unzufriedenheit deutlich. Dennoch: Obwohl viele die Demokratie kritisieren, hat knapp die Hälfte der Befragten das Gefühl, dass sie selbst in ihrer Stadt oder Gemeinde politisch etwas verändern könnte. Und es gibt auch Vorschläge, wie sich die Demokratie verbessern ließe. Beim Blick auf die Regierungen kommen die Länder positiver weg als der Bund.

Alle Ergebnisse dieser nicht repräsentativen, aber gewichteten Umfrage gibt es als PDF zum Herunterladen.

Weitere Informationen Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Melden Sie sich für die #NDRfragt-Community an und nehmen Sie an Umfragen teil. Ihre Stimme zählt für unser Programm! mehr

Mehr als vier von zehn sind unzufrieden

Die knappe Mehrheit, die mit der Demokratie zufrieden ist, macht 54 Prozent aller Befragten aus. Damit ergibt die #NDRfragt-Umfrage einen ähnlichen Wert wie eine im August 2022 deutschlandweit durchgeführte repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der genau dieselbe Frage zur Demokratie gestellt worden war. Dort äußerten sich nur knapp 49 Prozent zufrieden.

Viele Befragte schreiben, dass sie sich um die Demokratie sorgen, unter anderem über das Erstarken rechter Parteien. Die große Mehrheit von gut 70 Prozent hat zudem den Eindruck, dass die führenden Politiker in ihrer eigenen Welt leben würden und für die Meinungen der Bevölkerung wenig zugänglich seien. Auch #NDRfragt-Mitglied Bernd aus Schleswig-Holstein kritisiert das:

"Die Parteien verfolgen mehr und mehr eine ideologiegetriebene Politik, die in kleinen, elitären Kreisen beschlossen wird, immer häufiger gegen den Rat von Experten und Betroffenen. Kompromisse werden nicht im Sinne von Mehrheitsverteilungen geschlossen, sondern nur im Rahmen der ideologisch akzeptierten Lösungen." #NDRfragt-Mitglied Bernd (61) aus Schleswig-Holstein

Zum Vergleich: Demokratievertrauen in anderen Umfragen Das Vertrauen in die Demokratie wird regelmäßig auch von Meinungsforschungsinstituten abgefragt. Im April 2023 veröffentlichte etwa die Friedrich-Ebert-Stiftung die Studie "Demokratievertrauen in Krisenzeiten". Die repräsentative Befragung wurde im August 2022 von Infratest dimap durchgeführt - teils per Onlinefragebogen, teils per Telefoninterview. Analog zur #NDRfragt-Umfrage wurde dort die Frage nach der Demokratiezufriedenheit gestellt - mit vergleichbaren Ergebnissen. "Ziemlich zufrieden" sind dort 41,4 Prozent (#NDRfragt: 42 Prozent), überhaupt nicht zufrieden sind 17,2 Prozent (#NDRfragt: 18 Prozent). "Sehr zufrieden" zeigen sich 7,3 Prozent (#NDRfragt: zwölf Prozent) und "weniger zufrieden" 31,1 Prozent (#NDRfragt: 27 Prozent). Innerhalb der Gesellschaft unterscheidet sich die Zufriedenheit laut Studie beträchtlich, vor allem hinsichtlich Bildungsgrad und wirtschaftlicher Lage: "Es sind vor allem die benachteiligten, schlechter situierten Bevölkerungsgruppen, die sich von der repräsentativen Demokratie abwenden", schlussfolgern die Studienautoren.



Laut repräsentativer Umfrage des Allensbach-Instituts aus dem September 2022 halten 62 Prozent der Deutschen die Demokratie für die beste Staatsform, 24 Prozent sind unentschieden und 14 Prozent sagen, es gibt bessere Staatsformen. Ähnlich wie bei den #NDRfragt-Ergebnissen gibt es hierbei große Unterschiede zwischen den westlichen und östlichen Bundesländern: Während im Osten des Landes lediglich 37 Prozent die deutsche Demokratie als beste Staatsform ansehen, sind es in Westdeutschland 67 Prozent. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

#NDRfragt-Community: Meinungen zum Funktionieren der Demokratie #NDRfragt-Mitglied Jonas (27) aus Hamburg:

"Unser demokratisches System funktioniert. Durch Wahlen können Bürger ihre Bedürfnisse und Wünsche in die Politik mit einfließen lassen. Problematisch ist jedoch der Lobbyismus, der Politiker davon abhält, die Interessen der Wähler umzusetzen. Am Ende wird nach wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen gehandelt und politische Ziele werden dadurch verwaschen. Die Interessen der Wähler werden so nicht umgesetzt und dadurch sinkt auch das Vertrauen in die Demokratie. Warum wählen gehen, wenn ein Lobbyist mehr zu sagen hat, als meine Wahl-Stimme?"

#NDRfragt-Teilnehmerin Anastiia (24) aus Niedersachsen:

"Die Normalisierung des rechten Gedankengutes beunruhigt mich enorm und noch schlimmer ist es, dass die Parteien zugelassen bleiben, die dieses uneingeschränkt verbreiten und deutsche Vergangenheit verharmlosen. Da wird langsam von der Demokratie nichts übrig bleiben, wenn es so weiter geht."

Unzufriedenheit im Osten besonders groß

Besonders in Mecklenburg-Vorpommern sehen viele den Zustand der Demokratie kritisch: Während in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg 43 Prozent unzufrieden sind, wie die Demokratie derzeit laufe, sind es in Mecklenburg-Vorpommern sogar 68 Prozent. Viele der Befragten kritisieren dort vor allem die fehlende Mitbestimmung und verhärtete Fronten, wenn sie mit Freunden oder Familie über Politik sprechen. So auch #NDRfragt-Mitglied Benjamin:

"Ich denke, der Konsens untereinander findet nicht mehr statt. Wenn man entgegen der derzeit geläufigen Meinung ist, dann wird man ganz schnell in Schubladen gesteckt, wo man eigentlich nicht sein möchte. Ich habe das Gefühl, dass in gewissen Punkten keine andere Meinung mehr geduldet wird." #NDRfragt-Mitglied Benjamin (33) aus Mecklenburg-Vorpommern

Viele Befragte in Mecklenburg-Vorpommern äußern sich allerdings auch positiv über die Demokratie. Auch #NDRfragt-Mitglied Philipp glaubt nicht, dass es eine bessere Staatsform als die Demokratie gibt:

"Demokratie ist kompliziert und anstrengend, aber das Beste, was wir haben können. Sie funktioniert für sich gut, die Menschen sind nur zunehmend weniger bereit, sich mit ihr gutmütig einzulassen." #NDRfragt-Mitglied Philipp (30) aus Mecklenburg-Vorpommern

Wohlstand entscheidet über Zufriedenheit mit der Demokratie

Entscheidend wie zufrieden die Menschen mit der Demokratie sind, ist nicht nur ihr Wohnort, sondern auch, wie sie ihren Wohlstand einschätzen. Dies ist eins der deutlichsten Ergebnisse der #NDRfragt-Umfrage: Fast 70 Prozent der Befragten, die ihre eigene wirtschaftliche Lage als gut oder sehr gut einschätzen, sind mit der Art und Weise zufrieden, wie die Demokratie funktioniert. Von denjenigen, die den Eindruck haben, es gehe ihnen wirtschaftlich schlecht oder sehr schlecht, sagen dies hingegen nur gut 30 Prozent.

Geringerer Rückhalt zur Demokratie als Staatsform in MV

Die Unzufriedenheit im Osten spiegelt sich auch in einem geringeren Rückhalt zur Demokratie als politischer Herrschaftsform wider: So halten in den westlichen Nordländern (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen) 80 Prozent die Demokratie für die beste Herrschaftsform, in Mecklenburg-Vorpommern jedoch nur 60 Prozent. Im Osten sagen zudem 38 Prozent der Befragten entweder, dass es eine bessere Herrschaftsform als die Demokratie gibt, oder, dass sie in dieser Frage unentschlossen sind. Im Nordwesten sagen dies insgesamt nur 18 Prozent. #NDRfragt-Mitglied René aus Niedersachsen etwa schlägt vor, dass Ministerinnen und Minister zukünftig nach Berufserfahrung ausgewählt werden sollten:

"Meiner Meinung nach wäre eine Meritokratie am besten. So können Minister nicht nach Parteizugehörigkeit, sondern nach Berufserfahrung gewählt werden. Lieber habe ich einen Wissenschaftler am Steuer eines wissenschaftlichen Ministeriums als einen Anwalt." #NDRfragt-Mitglied René (35) aus Niedersachsen

#NDRfragt-Community: Meinungen zur Demokratie als Staatsform #NDRfragt-Mitglied Peter (65) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Ein uraltes Sprichwort sagt : 'Viele Köche verderben den Brei.' Einige Wenige müssen eine Entscheidungshoheit haben - sind aber dem Willen des Volkes unterworfen. Der Volkswille kann durch Volksabstimmungen und gezielte Befragungen ermittelt und dann durchgesetzt werden."

#NDRfragt-Mitglied Nils (33) aus Hamburg:

"Es könnte sich ein Beispiel an den Polis des alten Griechenlands genommen werden: Ämter wurden da z. B. unter allen Interessierten auf Zeit ausgelost. Dies würde Korruption und Vetternwirtschaft unterbinden."

#NDRfragt-Mitglied Karin (51) aus Niedersachsen

"Wir können frei wählen. Politik kann sich nach einer Wahl ändern. Die Opposition kann Denkanstöße geben, wenn es nicht so läuft. Durch die Demokratie brauchen aber viele Vorhaben viel Zeit, da jeder Mitsprache haben kann."

Größere Zustimmung zu Regierungen der Länder als im Bund

Die Demokratie als Ganzes ist das eine, aber wie bewerten die Befragten die konkrete Politik in ihrem Bundesland? Während gut 70 Prozent nicht mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden sind, schneiden die Landesregierungen besser ab - wenn auch unterschiedlich stark: Vor allem in Schleswig-Holstein (68 Prozent) und Niedersachsen (57 Prozent) sind die Menschen mit der Landesregierung zufrieden. In Mecklenburg-Vorpommern sind es hingegen nur 31 Prozent.

#NDRfragt-Community: Meinungen zu den Landesregierungen #NDRfragt-Mitglied Heinrich (75) aus Niedersachsen:

"Die politische Bildung muss in allen Bundesländern weitergeführt und intensiviert werden, das Niveau der politischen Bildung ist bei vielen Wählerinnen und Wählern erschreckend gering."

#NDRfragt-Mitglied Janet (41) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Wir sind Bewohner MVs: Die Demokratie ist gut genug! Die Landesregierung sollte aber mehr für ihre Bewohner machen, anstatt immer nur auf Touristen zu setzen."

#NDRfragt-Mitglied Markus (52) aus Schleswig-Holstein:

"Meiner Meinung nach nutzen die Menschen in Deutschland ihre Möglichkeiten nicht aus. Es wird in lokalen Gruppen der sozialen Netzwerke gemeckert und gemotzt. Wenn man die Leute dann darauf anspricht, warum sie nicht zu den öffentlichen Sitzungen erscheinen und sich nicht im Rahmen der Bürgerfragestunden einbringen, kommen nur fadenscheinige Ausreden."

Mehrheit glaubt, sie kann politisch etwas verändern

Trotz der Kritik an der Demokratie sieht die Mehrheit ihre Stellung in der Demokratie positiv: 60 Prozent sind der Meinung, dass sie in ihrer Stadt oder Gemeinde politisch etwas verändern können. Viele Teilnehmende haben angegeben, sich in einer Form politisch zu beteiligen. Die meisten diskutieren mit Freunden oder Familie über Politik. Zudem haben die Befragten mehrheitlich bereits eine Petition unterschrieben. Nur die Minderheit hat in einer politischen Partei mitgearbeitet (acht Prozent) oder hatte beziehungsweise hat selbst ein politisches Amt inne (vier Prozent). #NDRfragt-Mitglied Cornelia aus Mecklenburg-Vorpommern schätzt es mit Blick in die Geschichte, dass sie sich einbringen kann:

"Demokratie lebt von der Mitgestaltung der Bürger, jeder kann sich aktiv beteiligen. In der DDR war dies nicht möglich, dass sollte nie vergessen werden. Unser Rechtsstaat und die Demokratie sind ein hohes Gut, welches durch die AfD und rechtsextreme Vereinigungen bedroht werden. Ich möchte nicht zu der schweigenden Mehrheit gehören." #NDRfragt-Mitglied Cornelia (70) aus Mecklenburg-Vorpommern

Forderungen nach mehr Transparenz und Mitbestimmung

Trotz grundsätzlicher Zustimmung zu der Demokratie als Staatsform ist die Kritik groß. Wie ließe sich das System aber verbessern? Mit Blick auf die Antworten wird klar, dass sich eine große Mehrheit mehr Offenheit und Transparenz von den Politikern wünscht: Zwei Drittel sind der Meinung, dass Politiker ihre Entscheidungen prinzipiell offenlegen und erklären sollten, fast 70 Prozent sind für ein Lobbyregister. Auch das Thema direkte Demokratie ist den Befragten wichtig: Mehr als 60 Prozent wünscht sich mehr Volksabstimmungen. Eine Absenkung des Wahlalters (22 Prozent) oder das Wahlrecht für Menschen in Deutschland mit Bleiberecht (14 Prozent) halten hingegen nur wenige für eine Verbesserung der Demokratie. Auch #NDRfragt-Mitglied Jana fordert einen stärkeren Einfluss der Bürger:

"Direkte Demokratie, ähnlich wie in der Schweiz. Die Bürger müssten über Volksabstimmungen mehr Mitspracherecht und Mit-Entscheidungsgewalt bekommen." #NDRfragt-Mitglied Jana (49) aus Mecklenburg-Vorpommern

Stimmen von #NDRfragt-Mitgliedern: Verbesserungsvorschläge #NDRfragt-Mitglied Sylvia (47) aus Bremen:

"Bessere politische Bildung und mehr Angebote für Jugendliche, um sich zu engagieren und Zugang zu demokratischen Werten zu bekommen. Am Ende steht und fällt die Demokratie mit dem Maß an politischem Interesse der aktuellen und folgenden Generationen."

#NDRfragt-Mitglied Lena (26) aus Hamburg:

"Es wären Bürgerbefragungen sinnvoll, an die die Regierung nicht gebunden ist, aber die Handlungsempfehlungen sind. Falls die Regierung dies nicht umsetzen sollte, muss dies gut begründet werden."

#NDRfragt-Mitglied Andreas (52) aus Bremen:

"Es muss so lange gewählt werden, bis eine einzelne Partei die Mehrheit hat. Das Hin und Her mit mehreren Parteien funktioniert nicht. Außerdem sollten die Parteien, die 'verloren' haben, nicht die Möglichkeit haben, neue Gesetze zu boykottieren."

Über diese Befragung Die Antworten stammen aus der Umfrage "Ist unsere Demokratie gut genug?", an der sich 18.351 Norddeutsche beteiligt haben. Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 24. bis zum 30. Oktober 2023 um 9 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrage-Ergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.

Wachsende #NDRfragt-Community mit mehr als 34.000 Norddeutschen

Die Community #NDRfragt gibt es seit Ende Oktober 2022. Mittlerweile haben sich mehr als 34.000 Norddeutsche angemeldet. #NDRfragt ist das Meinungsbarometer für den Norden. Wer noch nicht dabei ist, aber mitmachen will, kann sich registrieren und an den Umfragen teilnehmen. Mitglied kann werden, wer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.11.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bürgerbeteiligung