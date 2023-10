Stand: 17.10.2023 07:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: Marine testet Vier-Tage-Woche

Bei der Marine in Kiel laufen seit diesem Monat zwei bundesweit einmalige Pilotprojekte: Zum einen wurde eine Vier-Tage-Woche während der Liegezeiten im Hafen eingeführt. Damit sollen laut Marine die Überstunden abgebaut werden, die von den Soldaten während der Zeit auf See gesammelt werden. Außerdem dürfen die Soldaten erstmals seit 2016 wieder an Bord der Schiffe übernachten. Die Marine hofft nach eigenen Angaben, durch die beiden Pilotprojekte attraktiver zu werden. Beide Projekte laufen bis März. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 07:00 Uhr

A1 Richtung Lübeck: Nur ein Fahrstreifen frei

Pendler auf der A1 von Hamburg nach Lübeck brauchen heute und am Mittwoch mehr Geduld. Zwischen Hamburg-Öjendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost ist jeweils zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr nur einer von drei Fahrstreifen frei. Laut der zuständigen Autobahngesellschaft wurde auf der Strecke erst vor kurzem eine neue Asphaltdecke eingebaut. Durch einen Unfall sei diese aber so stark beschädigt worden, dass sie jetzt kurzfristig repariert werden müsse, bevor die Schäden noch größer werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:00 Uhr

A7: Zeugen nach Steinwurf gesucht

Nach einem Steinwurf auf ein Auto auf der A7 sucht die Polizei Neumünster nun Zeugen. Den Angaben zu Folge wurde bereits am Sonntagmittag der Pkw eines 55-Jährigen und seiner 45-jährigen Beifahrerin getroffen, nachdem sie unter der Brücke an der Anschlussstelle Neumünster Nord gefahren waren. Beide Insassen des Autos blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:00 Uhr

S21 zwischen Kaltenkirchen und Hamburg fährt erst 2028

Die Arbeiten für die S21, die in zwei Jahren Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Hamburg verbinden sollte, verzögern sich laut der AKN um drei Jahre. Erst Ende 2028 wird die S-Bahn zwischen Kaltenkirchen und Hamburg-Eidelstedt in Betrieb gehen können. Grund dafür sei ein fehlendes Umrichterwerk, erklärt AKN-Sprecherin Maren Brandt. Dieses soll die S-Bahn mit Strom versorgen, wird aber voraussichtlich erst Mitte 2028 fertiggestellt. Laut Brandt kommt es durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine zu längeren Lieferzeiten. Schon zuvor gab es Probleme durch Lieferschwierigkeiten und Personalmangel: So fehlen auf dem Abschnitt Ellerau-Burgwedel noch Oberleitungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 06:00 Uhr

Bürgersprechstunde zu Northvolt in Heide

Die geplante Batteriezellen-Fabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt soll eine der größten Industrie-Ansiedlungen in Schleswig-Holstein werden. Am Montagabend hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dazu die Fragen von etwa 200 Bürgern beantwortet. Dabei ging es zum Beispiel um Wohnraum, Verkehr und zusätzliche Kita-Plätze. Günther versprach, dass sich die Landesregierung um all die Anliegen kümmern werde. Zur besseren Zusammenarbeit zwischen dem Kreis Dithmarschen, der Amtsverwaltung, den Landesbehörden und mit Northvolt solle ein Projektbüro eingerichtet werden. Zudem verwies Günther auf die positiven Effekte des Projekts für die Region. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 06:00 Uhr

Bäderregelung verlängert

In fast 100 Tourismusorten in Schleswig-Holstein können Geschäfte auch in den kommenden Jahren in der Saison am Sonntag und an Feiertagen öffnen. Die sogenannte Bäderregelung wurde bis 2028 verlängert. Das teilte Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) mit. Auf diese Weise wolle er dem Einzelhandel in den Bäderorten Planungssicherheit gewährleisten. Die Geschäfte dürfen von Mitte Dezember bis Anfang Januar und von Mitte März bis Ende Oktober an Sonn- und Feiertagen öffnen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 06:00 Uhr

B431 und B404 in Südholstein teilweise gesperrt

Wegen Bauarbeiten sind seit Montag die B404 bei Trittau (Kreis Stormarn) und die B431 bei Wedel (Kreis Pinneberg) gesperrt. Auf der B431 müssen Abwasserschächte im Bereich um die Rolandstraße saniert werden. Für Autofahrer bedeutet das laut der Stadt Wedel bis zum 5. November längere Fahrzeiten. Im Kreis Stormarn führt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am A24-Zubringer, der B404, Ausbesserungsarbeiten durch. Die Fahrbahn zwischen der A24 und Trittau-Nord ist deshalb nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Umleitungen sind sowohl für die B431 als auch für die B404 ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 06:00 Uhr

Wetter: Überwiegend heiter bei 12 bis 14 Grad

Heute wechseln sich Wolken und Sonne ab, im Tagesverlauf ist es auch länger heiter. Dazu bleibt es meist trocken, nur an der Westküste und in Nordfriesland gibt es vereinzelte Schauer. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 06:00 Uhr

