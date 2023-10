Süderbrarup: Mann soll 13-Jährige sexuell missbraucht haben Stand: 17.10.2023 12:07 Uhr Ein vermisstes 13-jähriges Mädchen aus der Nähe von Kappeln ist in der Wohnung eines Mannes in Süderbrarup gefunden worden. Sie hielt sich laut Polizei freiwillig dort auf. Der 42-Jährige soll das Mädchen schwer sexuell missbraucht haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Schon öfter war die 13-Jährige laut Polizei aus der Jugendeinrichtung in Hasselberg in der Nähe von Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) verschwunden. Dieses Mal suchte die Polizei seit dem 21. September 2023 nach ihr. Nachdem mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren, fanden Ermittlerinnen und Ermittler das Mädchen in der Wohnung eines 42-jährigen Mannes in Süderbrarup. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sie sich dort freiwillig auf.

Verdächtiger sitzt wegen Fluchtgefahr in U-Haft

Das Mädchen und der Mann sollen sich schon länger gekannt haben. Weil nach Angaben der Staatsanwaltschaft Flensburg Fluchtgefahr besteht, erließ ein Richter am Amtsgericht Flensburg bereits am vergangenen Sonnabend einen Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs an einem Kind. Laut Strafgesetzbuch ist Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen unter 14 Jahren grundsätzlich strafbar, auch wenn er einvernehmlich geschieht. Der 42-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft nicht einschlägig vorbestraft. Das Mädchen wird aktuell vom Jugendamt betreut.

