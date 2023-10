A23: Sperrung zwischen Elmshorn und Tornesch fällt aus Stand: 17.10.2023 14:41 Uhr Die A23 muss zwischen Elmshorn und Tornesch erneuert werden. Dafür sollte der Abschnitt in Fahrtrichtung Heide gesperrt werden. Die Arbeiten können nun aber nicht stattfinden. Dafür gibt es Einschränkungen bei Pinneberg.

Von Freitag (20.10.) um 20.30 Uhr bis Montag (23.10.) sollte die Fahrbahn der A23 zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn (Kreis Pinneberg) erneuert werden. Grund für die Bauarbeiten sind verschiedene Mängel der Fahrbahndecke - unter anderem gibt es dort Schlaglöcher, Risse und Spurrinnen.

In der vergangenen Woche war der Abschnitt deshalb bereits in Richtung Hamburg gesperrt worden. Für die an diesem Wochenende geplanten Straßenbauarbeiten auf der Gegenrichtung sind die angekündigten Temperaturen laut Autobahngesellschaft aber zu niedrig und der Wind zu stark. Die Arbeiten sollen nun im kommenden Frühjahr erledigt werden.

Nur eine Spur bei Pinneberg

Dafür ist auf der A23 seit Montagmorgen Richtung Hamburg zwischen Pinneberg-Nord und Pinneberg-Mitte nur ein Fahrstreifen frei. Laut der zuständigen Autobahn-GmbH hat der starke Regen der vergangenen Tage dort die Böschung unterspült. Die muss jetzt wieder befestigt werden. Die Einschränkungen gelten noch bis Freitag, jeweils von 6 bis 16 Uhr.

