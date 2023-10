Sonntags in SH einkaufen: Bäderregelung bis 2028 verlängert Stand: 16.10.2023 19:53 Uhr Dank der sogenannten Bäderregelung dürfen Einzelhändler in ausgewählten Urlaubsorten Schleswig-Holsteins ihre Märkte auch sonn- und feiertags öffnen. Nun wurde die Verordnung um fünf Jahre verlängert.

Rund 95 Geschäfte in ausgewählten Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins dürfen auch künftig an Sonn- und Feiertagen öffnen. Wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte, werde die Bäderverordnung unverändert um fünf weitere Jahre verlängert - bis zum 13. Dezember 2028. Wirtschafts- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) wolle dem Einzelhandel in den Bäderorten damit Planungssicherheit gewährleisten. Diese Regelung diene vor allem dazu, dass sich Touristen an den Wochenenden mit Waren des täglichen Bedarfs versorgen können.

Kompromissregelung zugunsten des Tourismus

Die Bäderregelung stellt einen Kompromiss zwischen Land, Kirchen und der Gewerkschaft ver.di dar. Die Verordnung fortzuführen, bedeute, so Madsen, ein wichtiges Signal für den Handel und die Tourismusorte, die ihren Gästen gute Einkaufsmöglichkeiten bieten wollten.

Zwischen 11 und 19 Uhr ist es laut Verordnung erlaubt, Geschäfte an Sonn- und Feiertagen zu öffnen. Dies gelte für die Tourismus-Zeiträume vom 15. März bis zum 31. Oktober und vom 17. Dezember bis zum 8. Januar. Weiterhin von der Regelung ausgenommen bleiben laut Ministerium Möbelhäuser, Autohäuser, Bau- und Elektrofachmärkte.

Weitere Informationen Sonntagsöffnung: Minister Madsen strebt Verlängerung der Bäderregelung an Supermärkte und Drogerien in manchen Touristen-Orten dürfen auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Die Regelung endet dieses Jahr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel Tourismus