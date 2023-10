250 Menschen bei Pro-Palästina-Demonstration in Flensburg Stand: 17.10.2023 18:52 Uhr In Flensburg hat der Palästinensische Verein am Dienstagnachmittag demonstriert. Anlass waren die Angriffe Israels auf den Gaza-Streifen. Nach Polizeiangaben versammelten sich etwa 250 Menschen auf dem Südermarkt.

Mehr als 100 Beamte sicherten die Veranstaltung in Flensburg weiträumig ab. Die Veranstalter riefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, keine anti-israelischen oder anti-semitischen Parolen zu rufen. Und das zeigte offenbar Wirkung: Die Demonstration verlief am Nachmittag ruhig, so ein Flensburger Stadtsprecher. Auch die Polizei Flensburg bestätigte auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein: Die Demo ging um 18 Uhr ruhig zu Ende und es gab keine Vorfälle. Sie war ordnungsgemäß angemeldet worden.

Nur kleine Gruppe an Gegendemonstranten vertreten

Die Teilnehmenden bei der Pro-Palästina-Demonstration waren vor allem junge und jüngere Männer, die palästinensische Flaggen schwenkten. Aber auch Frauen und kleine Kinder waren anwesend. Es gab auch eine Gegendemonstrantion: Eine kleine Gruppe von etwa 15 Menschen hatte die israelische Flagge und eine Friedensfahne sowie einige wenige Transparente dabei. Für die Dauer der Veranstaltung musste der Bereich um den Südermarkt für den Verkehr gesperrt werden.

Auch in anderen Landesteilen hatte es bereits angemeldete Demonstrationen oder Solidaritätsbekundungen mit den Opfern und Zivilisten des Krieges in Israel gegeben - sowohl für Israel als auch für Palästina.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 17.10.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg