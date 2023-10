Kiel wächst: 250.000 Menschen leben in der Landeshauptstadt Stand: 17.10.2023 17:23 Uhr In Kiel sind seit Dienstag eine Viertelmillion Menschen gemeldet - so viele wie seit 1980 nicht mehr. Als Gründe nennt die Stadt die Lage an der Ostsee, aber auch die Zuwanderung der letzten Jahre.

von Joscha Krone

Immer mehr Menschen wohnen in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Seit Dienstag sind es 250.000 - fast 18.000 mehr als es 2001 waren Die Ortsteile Mitte und Gaarden sind nach Angaben der Stadt absolut betrachtet am stärksten gewachsen. Aber auch die Menschen in Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook und Holtenau haben im dritten Quartal mehr Nachbarn bekommen. In Mettenhof, Meimersdorf/Moorsee und Steenbek/Projensdorf wurden leichte Bevölkerungsverluste verzeichnet.

Viele Menschen aus Krisengebieten

Bereits im Frühjahr hatte die Stadt Kiel prognostiziert, 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner in diesem Jahr zu erreichen. Ein Grund dafür sei der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine - das sei die drittstärkste nicht-deutsche Nationalität in Kiel (3.419 Personen) nach Menschen aus Syrien (5.740) und der Türkei (4.243). Insgesamt stieg die Zahl der Menschen aus dem Ausland auf 36.519 - das sind 14,6 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Bevölkerung wächst laut der Stadt Kiel allerdings auch, weil es ein vielfältiges Angebot in Sachen Hochschule und Uni, Arbeit und Freizeit gibt. Die Nähe zum Meer und die landschaftlich schöne Umgebung seien weitere Pluspunkte, erklärt eine Stadtsprecherin. So stieg jetzt nach sieben Jahren erstmals auch die Zahl der deutschen Einwohnerinnen und Einwohner sowohl im zweiten Quartal 2023 (plus 197 bzw. 0,1 %) als auch im dritten Quartal 2023 (plus 615 bzw. plus 0,3 %) deutlich an.

Kiel erwartet weiteren Einwohnerzuwachs

Die Stadt hofft, in Zukunft noch mehr dringend benötigte Fachkräfte anzuziehen. Sie stellt sich darauf ein, dass bis 2031 sogar 260.000 Menschen in Kiel leben werden.

Dafür müssen mehr Wohnungen, Kitas und Schulen gebaut werden - die Weichen dafür seien laut Stadt aber gestellt. Projekte zum Wohnungsbau wie an der Kieler Hörn, Wohnpark Uhlenrader Eck, Wiker Quartier, Hof Hammer, Marthas Insel sind fertig gestellt oder auf dem Weg dorthin, so die Sprecherin der Stadt weiter. Zudem seien größere Projekte wie der Kieler Süden und das MFG 5 Gelände in der Planung.

