Neuer Videopodcast: "Unerwäis - unterwegs mit Friesen" Stand: 17.10.2023 05:00 Uhr Dü beest hartelk nuadigt! Das ist Friesisch und bedeutet, Du bist herzlich eingeladen. Der NDR möchte Sie jetzt herzlich einladen, den neuen NDR-Videopodcast "Unerwäis - unterwegs mit Friesen" kennenzulernen.

von Simone Mischke

Wie leben die Friesinnen und Friesen im Alltag? Was treibt sie um? Und warum sind friesische Kultur und Traditionen so tief in ihnen verwurzelt? Diesen Fragen geht die neue Online-Reihe "Unerwäis - unterwegs mit Friesen" nach. Dabei begleiten die NDR-Autorinnen und Autoren Friesinnen und Friesen auf dem Festland, den Inseln und den Halligen. Die Friesen schnacken natürlich Friesisch; die Texte sind alle auf hochdeutsch untertitelt. So können sich die angesprochen fühlen, die gerne Friesisch lernen wollen oder Nordfriesland sonst nur als Urlaubsgäste kennen. Den Anfang der Reihe "Unerwäis" macht der Föhringer Peter Brauer.

Föhr im Herzen - und im Tank

Auf Föhr ist der ehemalige Landwirt Peter Brauer bekannt wie ein bunter Hund. Arbeiten muss der 72-jährige nicht mehr. Dafür hat er umso mehr Zeit für seine tägliche Tour über seine friesische Heimatinsel. Ob mit seinem ehemaligen Kollegen "Jü" oder seinem Freund Hanje: Peter Brauer ist immer für einen Schnack zu haben. "Aber dafür hat eigentlich im Sommer gar keiner Zeit, wenn die Touristen da sind", schmunzelt er. Bei einer seiner täglichen Runden hat ihn die NDR-Autorin Karin Haug begleitet. "Ich habe eine Menge gelernt, etwa wie man zwischen Süderende und Wyk miteinander lebt und spricht. Quasi nebenbei hat uns Peter Brauer dabei sein Leben erzählt."

Zwischen Golfern und Freimaurern

Zum Leben des Förhringers gehört auch das Golfspielen - das war nicht immer so. "Wenn sich unsere Familie getroffen hat, erzählte mein Bruder immer nur vom Golfen. Das ging mir sowas von auf den Keks. Und da hab' ich gedacht, verdammt noch mal, das musst Du jetzt kennenlernen", erzählt Peter Brauer. So gerne der Nordfriese schnackt - er kann auch ganz verschwiegen sein. Und das hat dann in der Regel mit den Freimaurern zu tun. "Was da besprochen wird, geht nicht nach draußen!" Rein durften wir aber bei unserem Dreh schon - und so gibt's jetzt in "Unerwäis" einen exklusiven Einblick in den Bund der Föhrer Freimaurer.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 17.10.2023 | 19:30 Uhr