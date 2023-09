Stand: 22.09.2023 06:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A7 Richtung Norden stundenlang gesperrt

Nach einem schweren Unfall bei Neumünster ist die A7 dort stundenlang gesperrt gewesen Laut Polizei war gestern Nachmittag in Richtung Norden ein Kleintransporter auf einen Campingbus aufgefahren. Die beiden Insassen des Campingbusses kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, die Personen im Transporter blieben unverletzt. Gegen 20.30 Uhr war die A7 wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 06:30 Uhr

Rund um Lübeck droht am Wochenende Bahnchaos

Auf den Bahnstrecken Hamburg-Lübeck, Lübeck-Neustadt und Lübeck-Travemünde fahren am Wochenende Busse statt Züge. Der Grund sind Bauarbeiten. Doch wie die Bahn NDR Schleswig-Holstein bestätigte, werden wegen Personalmangels deutlich weniger Ersatzbusse fahren als geplant. Die Bahn rät dazu, nur mit Bus und Bahn zu fahren, wenn es unvermeidbar ist. Informationen darüber, welche Busse und Züge fahren und welche nicht, soll es laut Bahn im Internet auf www.bahn.de geben und in der DB-Navigator-App. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 06:00 Uhr

Lkw-Wendeflächen gegen Staus am Kanaltunnel in Rendsburg

Vor dem Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sorgen Lastwagen, die die Höhenkontrolle nicht bestehen, häufiger für Staus. Sie können nur schwierig umkehren, doch damit soll Mitte 2024 Schluss sein: Vor dem Tunnel sollen nach Angaben des Landesverkehrsministeriums sogenannte Exit-Flächen geschaffen werden, auf denen die Lastwagen wenden können. Die Kosten in Höhe von 250.000 Euro soll der Bund übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 06:00 Uhr

"Zebras" feiern in der Champions League

In der Handball Champions League hat der THW Kiel am Abend mit 35:32 gegen Pick Szeged aus Ungarn gewonnen. Für die Kieler war es der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel. Grund zur Freude lieferten vor lediglich 5.234 Zuschauerinnen und Zuschauern auch zwei Rückkehrer und ein Debütant. Samir Bellahcene, der neue Torhüter des THW, hatte mit einigen starken Paraden in der Schlussphase seinen Anteil am Sieg. Zu diesem trugen auch Hendrik Pekeler und Sven Ehrig nach langen Verletzungspause bei. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig und Schauer mit einzelnen Gewittern

Heute ist es neben heiteren und trockenen Abschnitten im Verlauf von der Nordsee her gelegentlich wolkig. Auch sind einige Schauer und vereinzelt Blitz und Donner möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 20 Grad in Lübeck. Es weht schwacher - an den Küsten mäßiger bis frischer Wind. Zur Westküste hin sind starke bis stürmische Böen zu erwarten. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 06:00 Uhr

