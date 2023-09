Am Wochenende droht ein Bahnchaos rund um Lübeck Stand: 21.09.2023 18:24 Uhr Rund um Lübeck droht am Wochenende ein Bahnchaos. Wegen Bauarbeiten gibt es auf den Strecken nach Hamburg, Travemünde und Neustadt einen Schienenersatzverkehr - eigentlich. Viele Fahrten fallen aus. Es gibt zu wenige Fahrer.

von Balthasar Hümbs

Auf den Bahnstrecken Hamburg - Lübeck, Lübeck - Neustadt und Lübeck - Travemünde fahren am Wochenende Busse statt Züge. Der Grund sind Bauarbeiten. Doch wie die Bahn NDR Schleswig-Holstein bestätigte, werden deutlich weniger Ersatzbusse fahren als geplant. Der Grund: Personalmangel.

Zu wenig Platz: Deutsche Bahn rät von nicht unbedingt nötigen Fahrten ab

Spätsommerliche Temperaturen von knapp 20 Grad werden am Wochenende wohl wieder zahlreiche Menschen an die Küste locken. "Zu den nachfragestarken Zeiten stehen nach aktuellem Stand für die erwartete Zahl an Fahrgästen nicht genügend Busse zur Verfügung", räumte eine Bahnsprecherin ein. Auch die Route Hamburg - Büchen - Lübeck werde vermutlich überlastet sein. Die Bahn rät sogar dazu, nur mit Bus und Bahn zu fahren, wenn es unvermeidbar ist.

Fahrgastverband: Ausfälle haben neue Dimension

So einen massiven Ausfall beim Schienenersatzverkehr habe er noch nicht erlebt, meint Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Weil die Bahn ihr Streckennetz grundlegend sanieren will, werde es bald noch mehr Schienenersatzverkehr geben, so Naumann - dabei gibt es schon heute zu wenige Busfahrer.

Forderung: Mehr Geld für Busfahrer und Lokführer

Um Engpässe wie an diesem Wochenende zu vermeiden fordert Naumann, die Jobs Lokführer und Busfahrer attraktiver zu machen. "Man muss die Leute anständig bezahlen", so Naumann. Der Staat müsse außerdem die Ausbildung finanziell unterstützen.

Welche Busse fahren von und nach Lübeck? Aktuelle Informationen im Internet

Mit den größten Problemen ist vermutlich zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 3 Uhr, zu rechnen. In dem Zeitraum fahren keine Züge zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Lübeck, in der Zeit gibt es also keine Bahnverbindung zwischen Hamburg und Lübeck.

Informationen darüber, welche Busse und Züge fahren und welche nicht, soll es laut Bahn im Internet auf www.bahn.de geben und in der DB-Navigator-App.

