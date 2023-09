Daniel Günther warnt vor ungesteuerter Einwanderung Stand: 22.09.2023 12:57 Uhr Der schleswig-holsteinische Landtag hat heute über den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik diskutiert. Die Landesregierung berichtete von dramatisch gestiegenen Asylzugangszahlen.

von Anna Grusnick

Etwa 100 Flüchtlinge kommen laut Landesregierung aktuell täglich nach Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach heute im Kieler Landeshaus von einem dramatischen Anstieg der Zahlen und warnte davor, es werde absehbar problematisch, die Aufnahme und Integration so sicherzustellen, wie es erforderlich sei.

Günther forderte daher eine Kurskorrektur in der Migrationspolitik: "Eine ungesteuerte Einwanderung überfordert unsere Gesellschaft." Man werde daher Armutsmigration begrenzen müssen. "Damit wir unsere Kapazitäten auf diejenigen konzentrieren können, die wirklich verfolgt sind." Er sagte, es sei für alle unerträglich, zu sehen, wie viele Menschen Tag für Tag sterben auf den Fluchtwegen. "Es ist ein grausamer Spagat vor dem die EU in dem Bereichen steht."

Lage in den Kommunen schwierig

Die Situation in den Kommunen nannte Günther zunehmend schwierig. Das habe nichts mit der Bereitschaft zu tun. Man müsse bei jeder Gelegenheit betonen, wie viele Menschen sich in Schleswig-Holstein ehrenamtlich und hauptamtlich mit großem Engagement und Hilfsbereitschaft dafür einsetzen, dass Menschen eine Bleibe finden. "Aber diese Bereitschaft darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kapazitäten endlich sind", so Günther.

Bei der Zahl der gemeldeten Plätze in den Kommunen sei man in vier bis fünf Wochen auch in Schleswig-Holstein in einer sehr, sehr schwierigen Lage: "Wir wollen doch nicht Flüchtlinge in Sporthallen unterbringen, denn wir wollen, dass da Sport gemacht wird."

Günther warb für einen Schulterschluss der Demokraten und erneuerte seine Forderung an den Bund, seiner finanziellen Verantwortung gerecht zu werden und Länder und Kommunen nicht im Regen stehen zu lassen. "Wir haben unsere Finanzverantwortung geklärt mit den Kommunen", so Günther.

Kritik von der Opposition

Die Opposition im Landtag wirft der Landesregierung vor, zu zögerlich zu sein und der Lage hinterherzuhinken. Vor allem Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) stand dabei im Fokus der Kritik. Sie käme ihren Versprechungen und Ankündigungen nicht hinterher, so Serpil Midyatli (SPD). FDP-Politiker Bernd Buchholz warf der Ministerin vor, es gebe keine vorausschauende Planung. Es habe bereits im vergangenen Jahr Forderungen gegeben, die Kapazitäten für Erstaufnahmeeinrichtungen aufzustocken. Touré habe zu spät reagiert.

