Kaputtes Stellwerk und Personalmangel führen zu Zugausfällen in SH Stand: 24.09.2023 16:31 Uhr Die Bahnunternehmen in Schleswig-Holstein haben zu wenig Lokführerinnen und Lokführer. Deshalb fallen nicht nur Züge aus - auch der Ersatzverkehr fährt nicht immer regelmäßig. Eine Übersicht, wo es überall hakt.

Ein kaputtes Stellwerk hat am Sonntag in Pinneberg für Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Am Nachmittag war die Störung wieder behoben, es kam aber auch danach noch zu Verspätungen. Betroffen waren vor allem die Linien RE6 zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg sowie die Linien RE7 und RE 70 von Kiel beziehungsweise Flensburg nach Hamburg.

Viele Krankmeldungen bei der AKN

Und auch zwischen den AKN-Haltestellen Ulzburg-Süd (Kreis Segeberg) und Burgwedel fahren seit Freitagnachmittag um 15 Uhr keine Züge mehr. Auch auf der Linie A3 zwischen Ulzburg-Süd und Elmshorn (Kreis Pinneberg) fallen einzelne Verbindungen aus. Stattdessen sollen auf der Strecke jetzt Busse eingesetzt werden - aber auch die fahren wegen des Personalmangels nur unregelmäßig. Bei der AKN waren allein am Donnerstag 19 neue Krankmeldungen eingegangen, wie eine Sprecherin berichtete.

Ersatzfahrplan zwischen Kiel und Flensburg

Personalbedingte Einschränkungen gibt es laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn außerdem auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg. Eine Bahn-Sprecherin sagte, dass auf der Strecke deshalb bis 18. Oktober ein Ersatzfahrplan gelte. Laut NAH.SH fallen die Züge auf der Strecke wegen Bauarbeiten aus. Auch zwischen Neumünster und Kiel fährt wegen Bauarbeiten nur stündlich ein Zug. Zusätzlich soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben.

Fahrgäste warten in Ahrensburg auf Busse

Seit Sonnabend gibt es außerdem Einschränkungen auf der Bahnstrecke rund um Lübeck. Betroffen sind die Strecken von Lübeck nach Hamburg, nach Travemünde und nach Neustadt. Wegen Bauarbeiten gibt es dort eigentlich einen Schienenersatzverkehr. Aber weil es zu wenige Fahrerinnen und Fahrer gibt, fallen viele Ersatzbusse aus. Die Bahn rät von nicht notwendigen Fahrten ab.

Dennoch blieb das erwartete Chaos am Sonnabend aus. In Lübeck nutzen offenbar nur wenige Menschen die Ersatzbusse. Anders sah es in Ahrensburg (Kreis Stormarn) aus: Dort mussten die Fahrgäste teilweise eine halbe Stunde auf ihre Busse warten. Nach Reinfeld und Bad Oldesloe waren laut Bahn am Sonnabend so gut wie keine Busse unterwegs.

VIDEO: Krankmeldungen: Keine AKN zwischen Ulzburg-Süd und Burgwedel (1 Min)

Erixx: Weiter Ersatzbusse zwischen Kiel Und Lübeck

Auf der von erixx betriebenen Strecke zwischen Kiel und Lübeck werden bereits seit Juli wegen fehlender Lokführerinnen und Lokführer abends und nachts einzelne Züge durch Busse ersetzt. Der Ersatzfahrplan gilt noch bis 30. September.

Die Nordbahn hat nach eigenen Angaben zur Zeit keinen Personalmangel. Ein Sprecher warnt aber schon jetzt vor den Herbst- und Wintermonaten. Deshalb sucht die Nordbahn jetzt verstärkt nach Personal für diese Zeit.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 24.09.2023 | 16:00 Uhr